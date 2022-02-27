على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 19:30

كتب : FilGoal

وفد من السنغال لزيارة اتحاد الكرة

قام وفد من السنغال صباح اليوم بزيارة مقر الاتحاد المصري لكرة القدم علي هامش الترتيبات الخاصة بمباراة الذهاب بين المنتخبين المقرر لها ٢٥ مارس القادم في القاهرة .

واستقبل الوفد وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد و تضمنت الزيارة كلا من

لاميني دياتا مدير المنتخب، وبابا ندوي ممثل وزارة الرياضة السنغالية، ومحمد الأميني مسئول العلاقات الخارجية بسفارة السنغال، وباري مسئول البروتوكول بسفارة السنغال.

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ويلعب منتخب مصر مع السنغال يومي 25 و29 مارس في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقام مباراة الذهاب في مصر على أن تلعب مباراة الإياب في السنغال.

وتوجه كلا من وائل جمعة مدير المنتخب وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة بالاتحاد المصري ومحمد صلاح المدير الإداري للمنتخب في زيارة إلي السنغال لتفقد ملاعب التدريب وفندق الإقامة.

مصر السنغال تصفيات كأس العالم
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