سموحة يرتقي للمركز الثالث بفوز مثير على غزل المحلة.. ومروان حمدي يتصدر الهدافين

ارتقى سموحة إلى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ11 من المسابقة.

ووصل سموحة للفوز السادس له في الدوري المصري هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وهو نفس رصيد الأهلي الذي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة، ويبتعد الفريق الأزرق عن بيراميدز صاحب الصدارة الذي يتبقى له مباراتين مؤجلتين بنقطة واحدة.

بينما تجمد رصيد غزل المحلة عند النقطة 12 في المركز الـ12.

هدف سموحة الأول جاء في الدقيقة 74 عن طريق خالد عبد الفتاح بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

بينما سجل مروان حمدي الهدف الثاني بطريقة رائعة من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 92، بعدما سددها بإتقان في شباك الحارس عمرو شعبان، ليؤكد فوز الفريق الأزرق.

ولعب سموحة منذ الدقيقة 62 منقوصا بعدما تعرض لاعبه محمد كناريا للطرد إثر حصوله على إنذارين.

ورفع مروان حمدي رصيده إلى الهدف السادس في صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري، متفوقا على كل من أحمد سيد "زيزو" ومحمد هلال وبيرسي تاو وجون إيبوكا وأوجستينو مابولولو. ولكل منهم 5 أهداف حتى الآن.

وخلال الموسم الماضي بالكامل سجل مروان حمدي 5 أهداف مع فريقي وادي دجلة والزمالك.

وعادل أيضا أفضل رقم تهديفي له في الدوري المصري عندما سجل 6 أهداف طوال الموسم قبل الماضي مع وادي دجلة.

ويلتقي سموحة في المباراة المقبلة ضد سيراميكا كليوباترا، بينما يلعب غزل المحلة ضد فيوتشر.