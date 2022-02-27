كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 19:20

كتب : FilGoal

كريم حافظ

حقق هاتاي سبور الفوز على مالاطيا سبور بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

سجل أهداف هاتاي سبور كل من أيوب الكعبي الذي سجل ثلاثة أهداف، وياسين بنزيا، وديلان لويز، بينما سجل نوها ديكو هدفي مالاطيا سبور.

وشهدت المباراة مشاركة كريم حافظ بشكل أساسي في تشكيل مالاطيا سبور طوال الـ 90 دقيقة، بينما ظل كهربا على مقاعد بدلاء هاتاي سبور ولم يشارك.

أخبار متعلقة
فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 تصفيات كأس العالم - منتخب العراق يواجه الإمارات في بغداد لأول مرة منذ 8 سنوات أجيري يرحل عن تدريب مونتيري

وتسبب كريم حافظ في ركلة جزاء لفريق مالاطيا سبور بعد أن تم عرقلته ليسجل منها ديكو الهدف الأول لفريقه.

بذلك الفوز ارتفع رصيد هاتاي سبور للنقطة الـ 42 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مالاطيا سبور عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 20 والأخير.

مالاطيا سبور، كريم حافظ هاتاي سبور، محمود كهربا
نرشح لكم
مباشر نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. ريس جيمس يعود تشكيل نهائي الكأس - صلاح يقود ليفربول.. وثلاثي هجومي معتاد لـ تشيلسي أحمد ريان يعود للملاعب بعد غياب لأكثر من شهر لقب منسي؟ حين توج محمد صلاح بكأس رابطة المحترفين لأول مرة الأناكوندا إلى فرنسا؟ تقرير تركي: بوردو سيعود للتفاوض لضم مصطفى محمد ماذا فعل محمد صلاح ضد تشيلسي "أكثر فريق لعب ضده" سلسلة الانتصارات توقفت.. تريزيجيه سجل وباشاك شهير يخسر في الدوري التركي تريزيجيه يواصل التألق ويسجل ثالث أهدافه مع باشاك شهير
أخر الأخبار
على هامش مواجهة تصفيات كأس العالم.. وفد من السنغال يزور مقر اتحاد الكرة 16 دقيقة | مصر
سموحة يرتقي للمركز الثالث بفوز مثير على غزل المحلة.. ومروان حمدي يتصدر الهدافين 17 دقيقة | الدوري المصري
كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية 26 دقيقة | المحترفون
هدف مغربي خالص.. إشبيلية يحسم دربي الأندلس ويهزم ريال بيتيس 28 دقيقة | الدوري الإسباني
فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 51 دقيقة | أوروبا
تصفيات كأس العالم - منتخب العراق يواجه الإمارات في بغداد لأول مرة منذ 8 سنوات ساعة | تصفيات كأس العالم
أجيري يرحل عن تدريب مونتيري ساعة | أمريكا
مباشر نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. ريس جيمس يعود ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد