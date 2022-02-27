كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية

حقق هاتاي سبور الفوز على مالاطيا سبور بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول في الجولة الـ 27 من الدوري التركي.

سجل أهداف هاتاي سبور كل من أيوب الكعبي الذي سجل ثلاثة أهداف، وياسين بنزيا، وديلان لويز، بينما سجل نوها ديكو هدفي مالاطيا سبور.

وشهدت المباراة مشاركة كريم حافظ بشكل أساسي في تشكيل مالاطيا سبور طوال الـ 90 دقيقة، بينما ظل كهربا على مقاعد بدلاء هاتاي سبور ولم يشارك.

وتسبب كريم حافظ في ركلة جزاء لفريق مالاطيا سبور بعد أن تم عرقلته ليسجل منها ديكو الهدف الأول لفريقه.

بذلك الفوز ارتفع رصيد هاتاي سبور للنقطة الـ 42 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد مالاطيا سبور عند النقطة الـ 17 في المركز الـ 20 والأخير.