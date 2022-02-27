هدف مغربي خالص.. إشبيلية يحسم دربي الأندلس ويهزم ريال بيتيس

الأحد، 27 فبراير 2022 - 19:18

كتب : FilGoal

إيفان راكيتيتش - إشبيلية

تغلب إشبيلية على ضيفه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيثخوان ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإسباني.

البداية أتت بركلة جزاء تسبب بها الحارس التشيلي كلاوديو برافو، ليسجل منها إيفان راكيتيتش الهدف الأول في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 30 اضطر جولين لوبيتيجي لإجراء تبديل اضطراري أول بخروج بابو جوميز ونزول المغربي منير الحدادي.

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وسريعا سجل الحدادي الهدف الثاني في الدقيقة 41 بتسديدة قوية في أسفل الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة تلقاها من مواطنه الحارس ياسين بونو.

وبين الشوطين أتى خواكين وأيتور رويبال على حساب نبيل فقير وويليام كارفاليو في صفوف ريال بيتيس، بينما حل نيمانيا جوديلي بدلا من دييجو كارلوس في صفوف إشبيلية.

وفي الدقيقة 70 أتى ويليان خوسيه بدلا من بورخا إيجلسياس في بيتيس، بينما حل أوليفر توريس بدلا من خوان جوردان في الدقيقة 76 على الجانب الآخر.

وأجرى مانويل بيليجريني مدرب بيتيس تبديلا إضافيا في الدقيقة 77 بنزول باول أكوكو بدلا من جيدو رودريجيز، فيما حل لودفيج أوجوستينسون ورافا مير بدلا من ماركوس أكونيا ويوسف النصيري بصفوف إشبيلية في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 94 أشعل سيرخيو كاناليس المباراة متأخرا بركلة حرة رائعة سجلها في المرمى مباشرة، لتنتهي المباراة بفوز إشبيلية 2-1.

الفوز رفع رصيد إشبيلية إلى 54 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 46 نقطة في المركز الثالث.

ويعد هذا أول لقاء بين الفريقين منذ أزمة كأس ملك إسبانيا في يناير الماضي، عندما تم تعليق المباراة بسبب إلقاء جمهور بيتيس لقضيب معدني أصاب رأس جوان خوردان لاعب وسط إشبيلية قبل أن يتم استكمال اللقاء في اليوم التالي دون جمهور ويتأهل بيتيس.

وأكمل إشبيلية 12 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري الإسباني، كما لم يخسر في 13 مباراة على ملعبه هذا الموسم بالدوري، وسجل للمباراة رقم 19 على التوالي في ملعبه.

وخاض خواكين سانشيز دربي الأندلس للمرة رقم 26 معززا رقمه القياسي بفارق مباراتين عن خوسيه رامون إسناولا أسطورة بيتيس، كما صار أكبر لاعب يخوض دربي الأندلس متخطيًا أندريس بالوب، وذلك بعمر 40 عاما و221 يوما.

أيضا خاض خيسوس نافاس الدربي رقم 23 في مسيرته، وبات بيتيس الضحية المفضلة لـ إيفان راكيتيش في مسيرته الاحترافية، حيث هز شباكه 6 مرات.

وأخيرا صنع الحارس المغربي ياسين بونو هدفه الثاني في مسيرته مع إشبيلية.

إشبيلية ريال بيتيس الدوري الإسباني
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