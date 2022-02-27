تصفيات كأس العالم - منتخب العراق يواجه الإمارات في بغداد لأول مرة منذ 8 سنوات

الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:46

كتب : FilGoal

ملعب منتخب العراق في بغداد

حصل منتخب العراق على الموافقات الأمنية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأيضا الاتحاد الدولي لخوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 في بغداد.

وبذلك يعود منتخب العراق رسميا لخوض مبارياته داخل العراق لأول مرة منذ عام 2011 في تصفيات كأس العالم 2014، وكانت المباراة ضد الأردن.

ويلعب منتخب العراق ضد الإمارات يوم 24 مارس المقبل في العاصمة بغداد، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من تصفيات آسيا لكأس العالم.

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منتخب العراق يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 5 نقاط، ويأتي منتخب الإمارات في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

بينما يتصدر منتخب إيران المجموعة برصيد 22 نقطة.

منتخب العراق تصفيات كأس العالم
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