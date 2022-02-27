انتهت نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. كيبا يهدي الريدز اللقب

الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:17

كتب : FilGoal

محمد صلاح ميسون ماونت نهائي كأس الرابطة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

-------------------------

أخبار متعلقة
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر .. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة رحيل خالد جلال وتوقيع عقوبات على اللاعبين وست هام يشعل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ولفرهامبتون

كيبا يهدر الركلة الـ11 لتشيلسي.. ليفربول بطل كأس الرابطة

كيليهير يسجل الركلة الـ11 لليفربول

تريفوه تشالوباه يسجل العاشرة لتشيلسي

إبراهيما كوناتي يسجل العاشرة لليفربول

تياجو سيلفا يسجل التاسعة لتشيلسي

هيرفي إيليوت يسجل التاسعة لليفربول

تيمو فيرنر سجل الثامنة لتشيلسي

أندرو روبيرتسون يسجل الثامنة لليفربول

نجولو كانتي يسجل السابعة لتشيلسي

ديفوك أوريجي يسجل السابعة لليفربول

أنتونيو روديجر يسجل السادسة لتشيلسي

ديوجو جوتا يسجل السادسة لليفربول

جورجينو يسجل الخامسة لتشيلسي

محمد صلاح يسجل الخامسة لليفربول

ريس جيمس يسجل الرابعة لتشيلسي

ترينت ألكساندر آرنولد يسجل الرابعة لليفربول

كاي هافرتز يسجل الثالثة لتشيلسي

فان دايك يسجل الركلة الثالثة لليفربول

لوكاكو يسجل الثانية لتشيلسي

فابينيو يسجل الثانية لليفربول

ألونسو يسجل الأولى لتشيلسي

ميلنر يسجل الأولى لليفربول

نهاية الوقت الإضافي.. إلى ضربات الجزاء

ق119: دخول كيبا وخروج ميندي في تشيلسي

ق110: هافرتز يسجل من جديد والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق105: دخول جورجينو وخروج ماتيو كوفاسيتش

ق97: لوكاكو يسجل والحكم يلغيه بداعي التسلل

ق96: خروج لويس دياز ودخول ديفوك أوريجي

دخول كوناتي في مكان ماتيب مع بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي

ق94: ألونسو يلعب عرضية وتسديدة من لوكاكو وحارس ليفربول يتألق

ق90: ميندي يتعملق أمام رأسية فيرجل فان دايك

ق85: فرصة ثلاثية لليفربول، دياز يسدد والدفاع يبعدها لتصل إلى ميلنر الذي سدد واصطدمت بالدفاع لتصل إلى ماتيب الذي سدد من داخل الست ياردات وتصدى لها ميندي

ق80: دخول ديوجو جوتا وهيرفي إيليوت وجيمس ميلنر وخروج ساديو ماني وجوردان هندرسون ونابي كيتا

ق78: هافرتز يسجل من عرضية تيمو فيرنر والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق75: إدوارد ميندي يتألق أمام لويس دياز لينقذ فرصة هدف للريدز

ق72: دخول تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو في مكان ميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش

ق69: تقنية الفيديو تلغي اللهدف بسبب وجود فان دايك في موقف تسلل وحرم ريس جيمس من التدخل أمام ماني

ق67: ماتيب يسجل الهدف الأول بعد عرضية من أرنولد وتهيئة من ماني إلى ماتيب الذي يسجل في الشباك

ق64: اووووووووووووه صلاح ينفرد بميندي ويلعبها فوق الحارس وتياجو سيلفا يبعدها من على خط المرمى

ق60: تدخل قوي من كيتا على تشالوباه الذي يسقط للإصابة وتوقف اللعب

ق58: تمريرة ثنائية بين ماونت وهافرتز الذي سدد وكيليهير يتصدى

ق56: إصابة أزبلكويتا وتغيير اضطراري بدخول ريس جيمس الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين

ق49: تمريرة طولية من كوفاسيتش إلى ماونت الذي انفرد بالمرمى وسدد في القائم

ق47: عرضية من ألونسو لم تجد من يقابلها داخل الست ياردات لتضيع فرصة جديدة لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

ق44: ماونت يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل، جملة ثنائية بين بوليسيتش وهافرتز الذي لعب عرضية إلى ماونت على حدود الست ياردات ليسدد بجوار القائم

ق41: صارووووخ من أزبلكويتا من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق العارضة بقليل

ق37: بوليسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء وكيليهير يتصدى

ق35: اووووووووووه ماذا أهدر هافريتز! تمريرة من بوليسيتش إلى هافرتز الذي انفرد بالمرمى وسدد بتصطدم بكيليهير وتخرج بجوار القائم. الحكم احتسب تسلل بعد ذلك.

ق30: إدوارد ميندي يتعملق! نابي كيتا يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ميندي لتعود إلى ماني الذي يسدد من داخل الست يادرات وميندي يتعملق

ق24: لاعبو تشيلسي يطالبون بطرد نابي كيتا بعد تدخل قوي على ميسون ماونت، الحكم يطلب استمرار اللعب

ق22: أرنولد يمهد الكرة لصلاح في الضربة الحرة وصلاح يسدد بجوار القائم

ق18: عرضية من آرنولد ورأسية من ماني بعيدة عن المرمى

ق14: تياجو سيلفا يعود للملعب

ق12: إصابة قوية لتياجو سيلفا وتوقف اللعب

ق6: كيفين كيليهير يتألق ويتصدى لفرصة مؤكدة من أمام كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من سيزار أزبلكويتا

بداية المباراة

تياجو ألكانتارا يتعرض للإصابة خلال الإحماء، ليبدأ نابي كيتا أساسيا في مكانه.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء

ليفربول تشيلسي نهائي كأس الرابطة محمد صلاح
نرشح لكم
إنجلترا تعلن مقاطعة روسيا كرويا.. وأزمة في بطولة أوروبا للسيدات تشكيل برشلونة - عودة ألفيش وديست ظهير أيسر في مواجهة بلباو دورتموند يبتعد عن الصدارة بتعادل مع أوجسبورج 12 بطاقة صفراء وطرد و6 أهداف.. فوز مثير لـ جالاتا سراي على ريزه سبور بمشاركة مصطفى محمد كهربا يشاهد فوز هاتاي سبور على كريم حافظ بخماسية فرنسا تطالب باستبعاد روسيا من كأس العالم 2022 وست هام يشعل المنافسة على الصعود لدوري أبطال أوروبا بفوز صعب على ولفرهامبتون تشكيل نهائي الكأس - صلاح يقود ليفربول.. وثلاثي هجومي معتاد لـ تشيلسي
أخر الأخبار
إنجلترا تعلن مقاطعة روسيا كرويا.. وأزمة في بطولة أوروبا للسيدات 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
إيهاب جلال: الفوز على الصفاقسي يمنحنا راحة في المباريات المقبلة 11 دقيقة | الكونفدرالية
بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد مواجهة الوداد 25 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - عودة ألفيش وديست ظهير أيسر في مواجهة بلباو 36 دقيقة | الدوري الإسباني
دورتموند يبتعد عن الصدارة بتعادل مع أوجسبورج 44 دقيقة | الدوري الألماني
أسامة نبيه: اجتمعت مع رئيس الزمالك لتصحيح مسار الفريق ساعة | الدوري المصري
طارق حامد: إصابتي صعبة ومعقدة.. أحاول العودة في أسرع وقت ساعة | الدوري المصري
رمضان صبحي: كنا أفضل من الصفاقسي.. وهذا ما قاله لنا إيهاب جلال ساعة | الكونفدرالية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 4 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد