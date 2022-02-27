انتهت نهائي كأس الرابطة - ليفربول (0) - (0) تشيلسي.. كيبا يهدي الريدز اللقب

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

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كيبا يهدر الركلة الـ11 لتشيلسي.. ليفربول بطل كأس الرابطة

كيليهير يسجل الركلة الـ11 لليفربول

تريفوه تشالوباه يسجل العاشرة لتشيلسي

إبراهيما كوناتي يسجل العاشرة لليفربول

تياجو سيلفا يسجل التاسعة لتشيلسي

هيرفي إيليوت يسجل التاسعة لليفربول

تيمو فيرنر سجل الثامنة لتشيلسي

أندرو روبيرتسون يسجل الثامنة لليفربول

نجولو كانتي يسجل السابعة لتشيلسي

ديفوك أوريجي يسجل السابعة لليفربول

أنتونيو روديجر يسجل السادسة لتشيلسي

ديوجو جوتا يسجل السادسة لليفربول

جورجينو يسجل الخامسة لتشيلسي

محمد صلاح يسجل الخامسة لليفربول

ريس جيمس يسجل الرابعة لتشيلسي

ترينت ألكساندر آرنولد يسجل الرابعة لليفربول

كاي هافرتز يسجل الثالثة لتشيلسي

فان دايك يسجل الركلة الثالثة لليفربول

لوكاكو يسجل الثانية لتشيلسي

فابينيو يسجل الثانية لليفربول

ألونسو يسجل الأولى لتشيلسي

ميلنر يسجل الأولى لليفربول

نهاية الوقت الإضافي.. إلى ضربات الجزاء

ق119: دخول كيبا وخروج ميندي في تشيلسي

ق110: هافرتز يسجل من جديد والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق105: دخول جورجينو وخروج ماتيو كوفاسيتش

ق97: لوكاكو يسجل والحكم يلغيه بداعي التسلل

ق96: خروج لويس دياز ودخول ديفوك أوريجي

دخول كوناتي في مكان ماتيب مع بداية الوقت الإضافي

نهاية الوقت الأصلي

ق94: ألونسو يلعب عرضية وتسديدة من لوكاكو وحارس ليفربول يتألق

ق90: ميندي يتعملق أمام رأسية فيرجل فان دايك

ق85: فرصة ثلاثية لليفربول، دياز يسدد والدفاع يبعدها لتصل إلى ميلنر الذي سدد واصطدمت بالدفاع لتصل إلى ماتيب الذي سدد من داخل الست ياردات وتصدى لها ميندي

ق80: دخول ديوجو جوتا وهيرفي إيليوت وجيمس ميلنر وخروج ساديو ماني وجوردان هندرسون ونابي كيتا

ق78: هافرتز يسجل من عرضية تيمو فيرنر والحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق75: إدوارد ميندي يتألق أمام لويس دياز لينقذ فرصة هدف للريدز

ق72: دخول تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو في مكان ميسون ماونت وكريستيان بوليسيتش

ق69: تقنية الفيديو تلغي اللهدف بسبب وجود فان دايك في موقف تسلل وحرم ريس جيمس من التدخل أمام ماني

ق67: ماتيب يسجل الهدف الأول بعد عرضية من أرنولد وتهيئة من ماني إلى ماتيب الذي يسجل في الشباك

ق64: اووووووووووووه صلاح ينفرد بميندي ويلعبها فوق الحارس وتياجو سيلفا يبعدها من على خط المرمى

ق60: تدخل قوي من كيتا على تشالوباه الذي يسقط للإصابة وتوقف اللعب

ق58: تمريرة ثنائية بين ماونت وهافرتز الذي سدد وكيليهير يتصدى

ق56: إصابة أزبلكويتا وتغيير اضطراري بدخول ريس جيمس الذي يشارك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين

ق49: تمريرة طولية من كوفاسيتش إلى ماونت الذي انفرد بالمرمى وسدد في القائم

ق47: عرضية من ألونسو لم تجد من يقابلها داخل الست ياردات لتضيع فرصة جديدة لتشيلسي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع

ق44: ماونت يهدر فرصة مؤكدة للتسجيل، جملة ثنائية بين بوليسيتش وهافرتز الذي لعب عرضية إلى ماونت على حدود الست ياردات ليسدد بجوار القائم

ق41: صارووووخ من أزبلكويتا من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق العارضة بقليل

ق37: بوليسيتش يسدد من على حدود منطقة الجزاء وكيليهير يتصدى

ق35: اووووووووووه ماذا أهدر هافريتز! تمريرة من بوليسيتش إلى هافرتز الذي انفرد بالمرمى وسدد بتصطدم بكيليهير وتخرج بجوار القائم. الحكم احتسب تسلل بعد ذلك.

ق30: إدوارد ميندي يتعملق! نابي كيتا يسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها ميندي لتعود إلى ماني الذي يسدد من داخل الست يادرات وميندي يتعملق

ق24: لاعبو تشيلسي يطالبون بطرد نابي كيتا بعد تدخل قوي على ميسون ماونت، الحكم يطلب استمرار اللعب

ق22: أرنولد يمهد الكرة لصلاح في الضربة الحرة وصلاح يسدد بجوار القائم

ق18: عرضية من آرنولد ورأسية من ماني بعيدة عن المرمى

ق14: تياجو سيلفا يعود للملعب

ق12: إصابة قوية لتياجو سيلفا وتوقف اللعب

ق6: كيفين كيليهير يتألق ويتصدى لفرصة مؤكدة من أمام كريستيان بوليسيتش بعد عرضية من سيزار أزبلكويتا

بداية المباراة

تياجو ألكانتارا يتعرض للإصابة خلال الإحماء، ليبدأ نابي كيتا أساسيا في مكانه.

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء