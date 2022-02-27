الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر .. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 27 فبراير 2022 - 18:06

كتب : FilGoal

ساجرادا - الزمالك

يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 19 نقطة.

ويتواجد فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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وخسر الزمالك في المباراة الأخيرة للدوري أمام سموحة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر،فاز فيوشتر على المقاولون العرب بهدف دون مقابل.

وتلعب المباراة يوم الأربعاء 2 مارس.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.

الزمالك فيوتشر الدوري المصري
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