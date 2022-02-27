الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك مع فيوتشر .. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الزمالك لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في الدوري برصيد 19 نقطة.

ويتواجد فيوتشر في المركز السادس برصيد 15 نقطة.

وخسر الزمالك في المباراة الأخيرة للدوري أمام سموحة بهدفين دون رد.

على الجانب الآخر،فاز فيوشتر على المقاولون العرب بهدف دون مقابل.

وتلعب المباراة يوم الأربعاء 2 مارس.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء حاتم بطيشة.