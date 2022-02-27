الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات.

ويتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

وفاز الأهلي في المباراة الأخيرة على مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد.

وتلعب المباراة يوم الثلاثاء 1 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب برج العرب.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.