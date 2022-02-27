الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي مع فاركو.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

الأهلي مصر للمقاصة الدوري المصري

يستعد الأهلي لمواجهة فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري المصري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات.

ويتواجد فاركو في المركز السابع برصيد 15 نقطة.

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وفاز الأهلي في المباراة الأخيرة على مصر للمقاصة بأربعة أهداف دون رد.

على الجانب الآخر، خسر فاركو من طلائع الجيش بهدف دون رد.

وتلعب المباراة يوم الثلاثاء 1 مارس.

ويلعب اللقاء على ملعب برج العرب.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على اللقاء بلال علام.

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