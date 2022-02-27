تشكيل نهائي الكأس - صلاح يقود ليفربول.. وثلاثي هجومي معتاد لـ تشيلسي
الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلن يورجن كلوب وتوماس توخيل تشكيل ليفربول وتشيلسي لمواحهة نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.
ويستضيف ملعب ويمبلي مواجهة الفريقين في النهائي.
وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:
حراسة المرمى: كيفين كيليهير
خط الدفاع: أندرو روبيرتسون - جويل ماتيب - فيرجل فان دايك - ترينت ألكسندر آرنولد
خط الوسط: فابينيو - نابي كيتا ا - جوردان هندرسون
خط الهجوم: ساديو ماني - لويس دياز - محمد صلاح
وتعرض تياجو ألكانتارا للإصابة في عمليات الإحماء تاركا مكانه الأساسي إلى نابي كيتا.
وعاد البرتغالي ديوجو جوتا للتواجد على مقاعد البدلاء بعد غياب بسبب الإصابة في آخر مباراتين.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: إدوارد ميندي
خط الدفاع: أنتونيو روديجر - تياجو سيلفا - تريفوه تشالوباه
خط الوسط: ماركوس ألونسو - نجولو كانتي - ماتيو كوفاسيتش - سيزار أزبلكويتا
خط الهجوم: ميسون ماونت - كاي هافرتز - حكيم زياش
ويتواجد البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.
وعاد ريس جيمس لقائمة تشيلسي للمرة الأولى بعد غياب أكثر من شهرين بسبب الإصابة ليتواجد على مقاعد البدلاء.