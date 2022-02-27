رئيس البنك الأهلي يكشف حقيقة رحيل خالد جلال وتوقيع عقوبات على اللاعبين

الأحد، 27 فبراير 2022 - 17:03

كتب : FilGoal

فريق البنك الأهلي

نفى أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، رغبة النادي في إقالة خالد جلال المدير الفني للفريق.

وقال رئيس نادي البنك الأهلي عبر إذاعة ميجا إف إم: "لا توجد أي رغبة من مجلس الإدارة في رحيل خالد جلال نحن نمنحه كامل الدعم ونساند الجهاز الفني بالكامل".

وأضاف "لم نفكر في تغيير الجهاز الفني مطلقا".

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وشدد "توقف الدوري لمدة 40 يوما أضر بمسيرة الفريق وكان لها اثر سلبي على اللاعبين".

وتابع "سنعود أقوي وأفضل وقدرنا مع الجهاز الفني نري الأسباب السلبية ونعمل على حلها خلال الفترة المقبلة".

واختتم تصريحاته "لم يتم توقيع أي عقوبات مالية على لاعبي البنك الأهلي، نحن نسعي لتجديد الدوافع والطموح للاعبين لأن ذلك ليس مستوي الفريق".

وخسر البنك الأهلي مباراته الأخيرة أمام بيراميدز بهدف دون مقابل ضمن مباريات الجولة العاشرة.

وكان البنك الأهلي قد خسر أخر ثلاث مباريات في مسابقة الدوري ليتجمد رصيده عند 11 نقطة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الثالث عشر، ويلعب مباراته المقبلة أمام الجونة بعد غدا الثلاثاء.

الدوري المصري البنك الأهلي أشرف نصار
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