كرة طائرة - الأهلي يفتتح مشواره في المرحلة النهائية بالفوز على الطيران

افتتح رجال الأهلي للكرة الطائرة مشوار المرحلة النهائية من الدوري الممتاز بالفوز على الطيران.

وتقام المرحلة النهائية بين ثمانية فرق وهم الأهلي والزمالك والجيش وسموحة وهيليوبوليس والاتحاد والطيران وبتروجت.

وتغلب الأهلي على الطيران بثلاثة أشواط دون مقابل ضمن مباريات الجولة الأولى.

وتم جمع الثمانية فرق في مجموعة واحدة وتقام من دور واحد لترتيب الفرق قبل مرحلة خروج المغلوب.

وفاز الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25-13 قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني بنتيجة 25-21.

وفي الشوط الثالث نجح الأهلي في حسم المباراة بالفوز بنتيجة 25-14.

وتقام مباريات الجولة الثانية غدا الإثنين بينما الثالثة يوم الثلاثاء، وتختتم منافسات مرحلة الترتيب في المجموعة يوم الأحد 13 مارس.

وبعد انتهاء السبع جولات تقام المرحلة الإقصائية بخروج المغلوب إذ تكون المواجهة كالآتي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس

وتكون منافسات ربع النهائي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل إلى نصف النهائي.

أما منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي فبنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مباريات يفوز.