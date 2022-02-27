كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. مصر تهزم الكونغو الديمقراطية وتتقاسم الصدارة

الأحد، 27 فبراير 2022 - 15:53

كتب : FilGoal

أنس أسامة - مصر ضد كينيا كرة سلة

تغلب منتخب مصر لرجال كرة السلة على الكونغو الديمقراطية بنتيجة 62-51 ضمن مباريات الجولة الثالثة في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثاني على التوالي في المجموعة بعد الفوز على كينيا في الجولة الثانية.

وكان قد خسر الفراعنة أمام السنغال في المباراة الافتتاحية، ويتأهل أول ثلاث منتخبات من الأربعة إلى المرحلة الختامية.

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ورفع منتخب مصر رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة متفوقة على الكونغو الديمقراطية صاحبة نفس الرصيد.

ويتبقى مباراة في المجموعة بين السنغال وكينيا مساء اليوم، حال فوز السنغال تتقاسم مع مصر والكونغو الديمقراطية الصدارة.

وتقام منافسات الدور الثاني في شهر يوليو المقبل ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى المرحلة الختامية والتي تضم 12 فريقا.

سيتم تقسيم الـ 12 منتخبا المتأهلين إلى مجموعتين، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة بينما يلعب صاحبا المركزين الثالث في المجموعتين ملحقا ليتأهل أحدهما.

كرة سلة منتخب مصر
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