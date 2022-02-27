طبيب الاتحاد السكندري لـ في الجول: ساليفو مورو قد يمتد غيابه لـ6 أسابيع

الأحد، 27 فبراير 2022 - 15:16

كتب : هاني العوضي

حسين فيصل ومورو ساليفو - سموحة والاتحاد السكندري

أوضح عمرو الأشلم طبيب فريق الاتحاد السكندري مدة غياب ساليفو مورو لاعب وسط النادي بعد تعرضه لإصابة في يده أمام إنبي.

مورو ساليفو

النادي : الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

وقال الأشلم لـFilGoal.com:"مورو أجرى جراحة تركيب شرائح ومسامير في يده".

وأضاف "سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع".

أخبار متعلقة
برونو: لم نكن لنهز شباك واتفورد حتى لو امتدت المباراة لساعة أخرى أحمد ريان يعود للملاعب بعد غياب لأكثر من شهر مباشر مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. سيطرة للمضيف مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. وأيمن أشرف يبدأ الركض

وشارك الغاني مورو (23 عاما) في 9 مباريات مع زعيم الثغر في الموسم الجاري.

في لقاء إنبي يوم الثلاثاء غادر الملعب بعد 11 دقيقة بسبب إصابته في اليد.

وانضم مورو إلى سيد البلد مطلع الموسم الجاري قادما من بيتشم يونايتد الغاني.

وكان مورو بديلا في مباراتين وديتين مع منتخب النجوم السوداء في يونيو الماضي.

ساليفو مورو الاتحاد السكندري
نرشح لكم
كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. مصر تهزم الكونغو الديمقراطية وتتقاسم الصدارة استراحة مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. نهاية الشوط الأول مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. وأيمن أشرف يبدأ الركض العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني انتهت كرة سلة - مصر (62)-(51) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة اسكواش - خماسي مصري يتأهل لربع نهائي ويندي سيتي للرجال ومثله للسيدات مصدر بالزمالك يكشف لـ في الجول تطورات ملف بديل كارتيرون.. ومشكلة تواجه النادي رئيس الوداد: علاقتنا مميزة مع الأندية العربية وخاصة المصرية.. والتعليق على لقطتي عبد الهادي وشيكابالا
أخر الأخبار
كرة سلة - الفوز الثاني على التوالي.. مصر تهزم الكونغو الديمقراطية وتتقاسم الصدارة 3 دقيقة | رياضات أخرى
طبيب الاتحاد السكندري لـ في الجول: ساليفو مورو قد يمتد غيابه لـ6 أسابيع 40 دقيقة | مصر
برونو: لم نكن لنهز شباك واتفورد حتى لو امتدت المباراة لساعة أخرى 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أحمد ريان يعود للملاعب بعد غياب لأكثر من شهر ساعة | المحترفون
استراحة مجموعة المصري في الكونفدرالية - مازيمبي (0)(0) القطن.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكونفدرالية
مران الأهلي - موسيماني يجتمع باللاعبين.. وأيمن أشرف يبدأ الركض ساعة | مصر
بلماضي: إصابة 23 لاعبا بفيروس كورونا أثرت على مستوانا في أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد 3 استبعاد وتحقيق وإيقاف مستحقات.. 3 قرارات من رئيس الزمالك بعد الهزيمة من الوداد 4 سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر