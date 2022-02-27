طبيب الاتحاد السكندري لـ في الجول: ساليفو مورو قد يمتد غيابه لـ6 أسابيع
الأحد، 27 فبراير 2022 - 15:16
كتب : هاني العوضي
أوضح عمرو الأشلم طبيب فريق الاتحاد السكندري مدة غياب ساليفو مورو لاعب وسط النادي بعد تعرضه لإصابة في يده أمام إنبي.
مورو ساليفو
النادي : الاتحاد السكندري
وقال الأشلم لـFilGoal.com:"مورو أجرى جراحة تركيب شرائح ومسامير في يده".
وأضاف "سيغيب من 4 إلى 6 أسابيع".
وشارك الغاني مورو (23 عاما) في 9 مباريات مع زعيم الثغر في الموسم الجاري.
في لقاء إنبي يوم الثلاثاء غادر الملعب بعد 11 دقيقة بسبب إصابته في اليد.
وانضم مورو إلى سيد البلد مطلع الموسم الجاري قادما من بيتشم يونايتد الغاني.
وكان مورو بديلا في مباراتين وديتين مع منتخب النجوم السوداء في يونيو الماضي.
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