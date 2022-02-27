العجوز لـ في الجول: إدارة الإسماعيلي يجب أن تساند الجهاز الفني

الأحد، 27 فبراير 2022 - 14:16

كتب : ياسر الشريف

مران الإسماعيلي الأول بقيادة حمد إبراهيم

يرى أحمد العجوز المدير الفني الأسبق للإسماعيلي أن إدارة النادي عليها مساندة الجهاز الفني للخروج من الأزمة الحالية.

ويتولى حمد إبراهيم المسؤولية الفنية للدراويش بعد رحيل خوان براون المدرب الأرجنتيني لسوء النتائج.

وخسر الإسماعيلي في المباراة الأولى تحت قيادة حمد إبراهيم أمام الجونة بهدف دون مقابل.

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وقال العجوز لـ FilGoal.com: "الخروج من الأزمة الحالية يحتاج إلى مساندة فعالة من إدارة النادي للجهاز الفني".

وأضاف "يجب أن يتم إبعاد أي تأثير ورغبات من خارج النادي يمكنها أن تؤثر على عمل الجهاز الفني".

وتابع "الإدارة قامت باختيار الجهاز الفني للفريق فيجب عليها رفض أي تأثير أو آراء حول الجهاز في الوقت الحالي".

وشدد العجوز "الإسماعيلي يمر بمرحلة صعبة ولابد من توفير المناخ المناسب لعمل كل الأطراف".

واختتم تصريحاته "لابد من ترك الجهاز الفني يعمل دون التدخل في عمله من قريب أو بعيد".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 3 نقاط مع إيسترن كومباني متذيل الترتيب عقب مرور عشر جولات من الدوري.

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