انتهت كرة سلة - مصر (62)-(51) الكونغو الديمقراطية.. نهاية المباراة

يلعب منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في ختام الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وكان منتخب مصر قد تغلب على منتخب كينيا وخسر أما السنغال ليأتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بالتساوي مع السنغال، بينما فازت الكونغو الديمقراطية بالمباراتين ليصبح رصيدها 4 نقاط.

ويتأهل من المجموعة أول ثلاث منتخبات إلى المرحلة الأخيرة التي تضم فيها المجموعة 6 فرق يتأهل منهم الأول والثاني بينما يلعب الثالث ملحقا.

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نهاية المباراة

62-51

55-41 لصالح مصر

الفترة الرابعة

نهاية الفترة الثالثة

44-33 تقدم مصر

40-33 تقدم مصر مستمر

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

30-24 تقدم مصر

الفترة الثانية

15-13 لصالح الكونغو الديمقراطية

10-9 تقدم فريق الكونغو الديمقراطية

الفترة الأولى

انطلاق المباراة