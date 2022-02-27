جودو - الاتحاد الدولي يعلن تعليق رئاسة بوتين الفخرية

الأحد، 27 فبراير 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

فلاديمير بوتين - جودو

أعلن الاتحاد الدولي لرياضة الجودو تعليق رئاسة فلاديمير بوتين الفخرية للعبة.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للجودو على خلفية الغزو الروسي لدولة أوكرانيا والذي بدأ الخميس الماضي.

وكان الرئيس الروسي بوتين قد حصل على الرئاسة الفخرية بالاتحاد الدولي للجودو في وقت سابق.

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وأثر الغزو الروسي لأوكرانيا على عدة قرارات رياضية خلال الأيام القليلة الماضية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) نقل ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا من مدينة سان بطرسبورج الروسية إلى باريس عاصمة فرنسا.

كما رفضت دول بولندا والسويد والتشيك اللعب أمام روسيا في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان البداية ببيان مشترك من الاتحادات الثلاثة بطلب منع روسيا اللعب على أرضها قبل أن يتطور التصعيد إلى رفض اللعب من الأساس.

جودو بوتين
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