التشيك تنضم إلى بولندا والسويد وترفض اللعب ضد روسيا في الملحق الأوروبي

الأحد، 27 فبراير 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

روسيا والتشيك

التشيك روسيا بولندا السويد
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