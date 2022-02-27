التشيك تنضم إلى بولندا والسويد وترفض اللعب ضد روسيا في الملحق الأوروبي
الأحد، 27 فبراير 2022 - 12:52
كتب : FilGoal
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