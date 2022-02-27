اسكواش - خماسي مصري يتأهل لربع نهائي ويندي سيتي للرجال ومثله للسيدات

ضمنت مصر التواجد بخمسة لاعبين في ربع نهائي منافسات بطولة ويندي سيتي المقامة بشيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية في منافسات الرجال وخمس لاعبات للسيدات.

وتعتبر بطولة ويندي سيتي أحد البطولات الكبرى في رياضة الاسكواش.

وتأهل الثنائي علي فرج ونور الشربيني المصنفين الأول عالميا إلى ربع النهائي.

وتقام مباريات ربع النهائي يومي الأحد والإثنين وتنطلق المباريات في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وحتى فجر اليوم التالي.

وجاءت مباريات اليوم الأحد كالآتي:

هانيا الحمامي × سلمى هاني

يوسف إبراهيم × الإسباني إيكر بيرنابيو

نور الشربيني × روان العربي

علي فرج × مروان الشوربجي

أما مباريات يوم الإثنين:

الأمريكية أماندا صبحي × النيوزلاندية جويل كينج

طارق مؤمن × فارس الدسوقي

نوران جوهر × الإنجليزية جيورجينا كينيدي

النيوزلاندي بول كول × الويلزي جويل ماكين