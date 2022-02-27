الأناكوندا إلى فرنسا؟ تقرير تركي: بوردو سيعود للتفاوض لضم مصطفى محمد

الأحد، 27 فبراير 2022 - 12:34

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

كان النجم المصري قاب قوسين أو أدنى من ارتداء قميص بوردو الفرنسي مطلع الموسم الجاري، لكن تأخر حصول جالاتا سراي عليه بشكل نهائي من الزمالك حال دون ذلك.

ويبدو أن الفريق الذي يصارع الهبوط في الدوري الفرنسي لا يزال يريد التعاقد مع المهاجم مصطفى محمد (24 عاما).

وذكرت صحيفة Fotomac التركية أن بوردو سيعود للتفاوض مع جالاتا سراي في الصيف، أملا في الظفر بخدمات لاعب طلائع الجيش وطنطا السابق.

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مطلع الموسم الجاري ذهب مصطفى إلى فرنسا للخضوع للكشف الطبي وكاد يرحل عن الدوري التركي مقابل 6 ملايين يورو، لكن الصفقة باءت بالفشل.

كان مصطفى آنذاك يلعب معارا من الزمالك إلى جالاتا سراي.

لكن النادي التركي يملك الآن عقد مصطفى بعدما اشتراه من الزمالك في ديسمبر الماضي مقابل 4 ملايين يورو.

ويلعب مصطفى في جالاتا سراي منذ يناير 2021، مثل الفريق في 48 مباراة وسجل 16 هدفا وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ودافع مصطفى عن قميص منتخب مصر في 15 مباراة وسجل هدفين وكان عضوا أساسيا في قائمة المدرب كارلوس كيروش التي احتلت وصافة كأس إفريقيا 2021.

مصطفى محمد جالاتا سراي بوردو
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