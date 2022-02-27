ماذا فعل محمد صلاح ضد تشيلسي "أكثر فريق لعب ضده"

لم يلعب محمد صلاح قائد منتخب مصر أمام أي فريق أكثر من تشيلسي الذي ظهر أمامه في 17 مناسبة.

ويستعد هداف ليفربول لمواجهة تشيلسي للمرة الـ18 في مسيرته حين يلعب نهائي كأس رابطة المحترفين مساء الأحد.

في بداية رحلته الاحترافية وقبل الوصول إلى إنجلترا لعب صلاح 4 مباريات ضد تشيلسي بقميص بازل السويسري.

اصطدم صلاح بالزرق في نصف نهائي الدوري الأوروبي موسم 2012-2013، خسر في الذهاب والإياب لكنه هز شباك تشيلسي لأول مرة.

في الموسم التالي وقع بازل مع تشيلسي في مجموعة واحدة بدوري أبطال أوروبا.

انتصر بازل ذهابا وإيابا وتمكن صلاح من التسجيل في المباراتين.

تألق الشاب المصري في المباراتين جعل تشيلسي يتعاقد معه في شتاء 2014، قبل أن يرحل إلى إيطاليا بعد عام للعب في صفوف فيورينتينا ومنه إلى روما.

عاد بعدها إلى إنجلترا في صيف 2017 ليلعب بقميص ليفربول.

واجه صلاح تشيلسي 13 مرة بقميص ليفربول بينهما 10 في الدوري، في مواسمه الخمسة مع الريدز.

كما لعب أمامهم مرة في كأس السوبر الأوروبي وانتصر، ومرة في كأس الاتحاد الإنجليزي وخسر، ومرة في كأس الرابطة وانهزم.

حصيلة أفضل لاعب في إفريقيا 2017 و2018 من الأهداف أمام تشيلسي بلغت 4 أهداف، كلها في الدوري.

The key moments from our 2-2 draw with Chelsea at Stamford Bridge 🎥 pic.twitter.com/Snd5LOUHQg — Liverpool FC (@LFC) January 2, 2022

وينطلق نهائي كأس رابطة المحترفين بين ليفربول وتشيلسي في السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.