بعد استقبال 17 هدفا في 4 هزائم متتالية.. جارديان: بييلسا يترك ليدز

الأحد، 27 فبراير 2022 - 11:06

كتب : FilGoal

بييلسا - ليدز

يبدو أن المدرب الأرجنتيني المخضرم قرر نهاية مشواره مع نادي ليدز يونايتد الذي عانى الأمرين في المباريات الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

استقبل 3 أهداف في تعادله مع أستون فيلا، ثم أمطر إيفرتون شباكه بثلاثية، ثم سقط على يد مانشستر يونايتد بنتيجة 4-2، قبل أن يسحقه ليفربول بسداسية، وكانت رباعية توتنام يوم السبت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وكتبت صحيفة جارديان البريطانية أن مارسيلو بييلسا (66 عاما) استقال من منصبه وأن ليدز يميل إلى تعيين جيسي مارش، مدرب لايبزيج السابق، خلفا له.

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وأشارت جارديان إلى أن المحامين يناقشون الآن إجراءات رحيل "المجنون"، مثلما يُكنى، عن فريق الطاووس.

النتائج الكارثية لليدز جعلته على بعد نقطتين فقط من المراكز المؤهلة إلى دوري الدرجة الثانية.

يحتل النادي المركز 16 في ترتيب الدوري.

رغم أن بييلسا كان بطل مشوار عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في 2020، واحتل المركز التاسع في الموسم الماضي، إلا أن انهيار الفريق في المباريات الأخيرة عجل برحيله.

رحلة الأرجنتيني مع ليدز تنتهي قبل إتمام 4 مواسم، مشوار بدأ في يونيو 2018.

بييلسا درب نيولز أولد بويز وأتلاس ونادي أمريكا وفيليز سارسفيلد وإسبانيول وأتلتيك بلباو ومارسيليا ولاتسيو وليل.

وعلى الصعيد الدولي قاد منتخب بلده الأرجنتيني ودرب تشيلي.

وتوج بييلسا بذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2004 مع الأرجنتين.

وفي 2020 جاء ثالثا في قائمة أفضل مدربي العالم في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ليدز يونايتد بييلسا
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