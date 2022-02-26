أنشيلوتي: لا أرى أي شيء سلبي في الفريق.. وهذا سبب استبعاد لونين

السبت، 26 فبراير 2022 - 23:25

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - ريال مدريد

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أنه لا يرى أي مشاكل أو سلبيات في أداء فريق خلال الفترة الحالية.

وفاز ريال مدريد على رايو فايكانو بهدف دون مقابل على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أنا راض جدا عن العمل والالتزام الذين أظهرناهم في المباراة، لقد كانت مباراة تنافسية في جميع الجوانب ولكن ربما كانت تفتقد إلى التوازن الدفاعي قليلا".

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واستمر "الملعب كان من الصعب اللعب عليه بسبب الأجواء والعشب لم يكن جيدا ولكن قدمنا أداء جيد لا اعتقد أن العديد من الفرق قد فازت هنا".

وتابع "من الممكن أن يكون ثلاثي الوسط الذي لعب في الشوط الثاني هو من يلعب أمام باريس سان جيرمان، فالفيردي دخل بشكل جيد جدا وكذلك رودريجو مما يمنح الفريق طاقة في بعض لحظة مهمة من المباراة".

ولعب ريال مدريد المباراة في الشوط الثاني بثلاثي خط وسط مكون من فالفيردي، ومودريتش، وكروس، وسيغيب كاسيميرو عن مباراة باريس سان جيرمان بسبب حصوله على الإنذار الثاني في مباراة الذهاب.

واستمر "من المهم أن تقول بأنها كانت مباراة نهائية لأن ريال مدريد دائما ما يفوز بالنهائيات، أنا سعيد جدا ورأيت الفريق أكثر حيوية من الجيد لنا أن نحصل على أسبوع لنتدرب بشكل جيد، نحن في طريق جيد".

وأردف "موسم كاسيميرو؟ جيد لقد سجل هدف اليوم، لاعبي الوسط يعانون أكثر بسبب سوء أرضية الملعب، لقد أخرجته من الملعب لأنه كان في وضعية خطرة بسبب حصوله على بطاقة صفراء".

وأضاف "قد أكون مخطئا ولكن لا أرى أي شيء سلبي في أداء الفريق أنا سعيد جدا، أحيانا تفشل ولكن من المهم أن نحاول وقد جربنا كل شيء اليوم".

وأتم "استبعاد لونين؟ لقد كان مصابا بالتهاب في مرفقه ولم يستطع تحريك ذراعه لأنه كان يؤلم كثيرا، لا يوجد شيء مجرد مشكلة طبية لا يمكنني إخفاء إنه مصاب والإجازة كانت بسبب المشكلة الطبية فقط".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 60 في المركز الأول بفارق 9 نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني والذي سيلتقي مع ريال بيتيس.

بينما توقف رصيد ريال بيتيس عند النقطة الـ 31 في المركز الـ 12.

رايو فايكانو ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي
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