فلاهوفيتش يواصل تألقه.. يوفنتوس يجتاز إمبولي بثلاثية

السبت، 26 فبراير 2022 - 21:01

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس - فياريال

تغلب يوفنتوس على مضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 32 بهدف مويس كين بعد تمريرة حاسمة من لاعب الوسط الفرنسي أدريون رابيو.

وفي الدقيقة 36 اضطر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لإجراء أول تبديل بخروج دينيس زكريا ونزول مانويل لوكاتيلي.

أخبار متعلقة
إريكسن: إذا استبعدنا الخسارة.. أنا رجل سعيد للغاية الآن وافق فيفا أو رفض.. السويد تنضم إلى بولندا وترفض اللعب ضد روسيا تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي مانشستر سيتي وإيفرتون يدعمان أوكرانيا.. وبكاء ثنائي الفريقين

وتعادل إمبولي بهدف سايمون زوركوفسكي في الدقيقة 40، ولكن استرد دوسان فلاهوفيتش التقدم في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من خوان كوادرادو.

ثاني التبديلات أتى في الدقيقة 62 بنزول ألفارو موراتا بدلا من كين، ليصنع البديل الهدف الثالث الذي سجله فلاهوفيتش في الدقيقة 66.

وأخيرا قلص أندريا لا مانتيا الفارق من متابعة في الدقيقة 76، ولكنه لم يكن كافيا، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس.

الانتصار رفع رصيد البيانكونيري إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، و5 نقاط عن إنتر الثاني الذي لم يملك مباراة مؤجلة.

وفي الجولة ذاتها تعادل ساليرنيتانا مع ضيفه بولونيا، حيث تقدم ماركو أرنوتوفيتش في الدقيقة 43 لصالح الضيوف، بينما تعادل نادير زورتيا في الدقيقة 72.

النقطة لم تبعد ساليرنيتانا عن ذيل الجدول بـ15 نقطة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إمبولي
نرشح لكم
تشكيل يوفنتوس - 5 تغييرات لمواجهة إمبولي إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو
أخر الأخبار
جوارديولا: يجب أن نفوز بكل المباريات.. وركلة الجزاء كانت تسللا 10 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب الوداد: لم أكن لأفوز على الزمالك دون الجماهير حتى لو كنت مورينيو 22 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
يحيى جبران: الفوز على الزمالك هو الانطلاقة الحقيقية للوداد 33 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
موسيماني: علينا السير في الطريق الصعب.. وأطالب كاف بتطبيق الفيديو في المجموعات 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
سيناريوهات تأهل الأهلي - طريق صعب للصدارة.. وحالة تصعب موقف الأحمر 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
أحمد مرتضى: نحترم الشعب المغربي وعاقبنا المتسبب في أحداث مباراة الوداد 59 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
حارس صنداونز: الأهلي يملك جودة كبيرة وكان يجب منعه من اللعب بمستواه ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مؤتمر مدرب صنداونز: معلول هو أخطر لاعبي الأهلي.. ولم نتعمد إضاعة الوقت ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 3 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري 4 سيناريوهات تأهل الزمالك - 3 احتمالات وكل الطرق تبدأ من الوداد