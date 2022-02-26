فلاهوفيتش يواصل تألقه.. يوفنتوس يجتاز إمبولي بثلاثية

تغلب يوفنتوس على مضيفه إمبولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع السابع والعشرين للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 32 بهدف مويس كين بعد تمريرة حاسمة من لاعب الوسط الفرنسي أدريون رابيو.

وفي الدقيقة 36 اضطر ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس لإجراء أول تبديل بخروج دينيس زكريا ونزول مانويل لوكاتيلي.

وتعادل إمبولي بهدف سايمون زوركوفسكي في الدقيقة 40، ولكن استرد دوسان فلاهوفيتش التقدم في الدقيقة 45+2 بعد عرضية من خوان كوادرادو.

ثاني التبديلات أتى في الدقيقة 62 بنزول ألفارو موراتا بدلا من كين، ليصنع البديل الهدف الثالث الذي سجله فلاهوفيتش في الدقيقة 66.

وأخيرا قلص أندريا لا مانتيا الفارق من متابعة في الدقيقة 76، ولكنه لم يكن كافيا، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس.

الانتصار رفع رصيد البيانكونيري إلى 50 نقطة في المركز الرابع، بفارق 7 نقاط عن ميلان المتصدر، و5 نقاط عن إنتر الثاني الذي لم يملك مباراة مؤجلة.

وفي الجولة ذاتها تعادل ساليرنيتانا مع ضيفه بولونيا، حيث تقدم ماركو أرنوتوفيتش في الدقيقة 43 لصالح الضيوف، بينما تعادل نادير زورتيا في الدقيقة 72.

النقطة لم تبعد ساليرنيتانا عن ذيل الجدول بـ15 نقطة، فيما رفع بولونيا رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني عشر.

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