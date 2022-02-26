الإسماعيلي يضم عضوا جديدا لجهاز حمد إبراهيم

وافق مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة يحيي الكومي علي تعيين خالد سعيد مدربا للأحمال ضمن صفوف الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حمد إبراهيم.

وكان المدير الفني للفريق قد طالب بضم خالد سعيد للجهاز الفني نظرا لحاجته إلى جهوده وقدراته، سعيا للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

وبدأ بالفعل مدرب الأحمال مهام عمله والذي سيكون وفق خطط زمنية وحسب قدرات كل لاعب ذلك بالتنسيق مع المدير الفني سعيًا لوصول المعدلات البدنية للاعبين لأعلي مستوياتها وهو ما سيخدم خطط المدير الفني وينعكس بشكل إيجابي علي النتائج.

ويستعد الفريق لملاقاة مصر المقاصة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة في إطار الأسبوع الـ 11 من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

يذكر أن حمد إبراهيم تولى المهمة خلفا للأرجنتيني خوان براون، الذي أقيل عقب الخسارة أمام بيراميدز.