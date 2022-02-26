وافق فيفا أو رفض.. السويد تنضم إلى بولندا وترفض اللعب ضد روسيا

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:54

كتب : FilGoal

منتخب السويد

استمرارا للتصعيدات الأخيرة، أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم أن منتخب بلاده لن يواجه روسيا في ملحق تصفيات كأس العالم المقرر لعبها في مارس، بصرف النظر عن مكان إقامتها.

وتطالب السويد بإلغاء هذه المباريات التي تشارك بها روسيا، بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال كارل إريك نيلسون رئيس الاتحاد: "الاتحاد السويدي لكرة القدم قرر عدم لعب منتخب السويد المباراة المحتملة في ملحق التصفيات ضد روسيا بصرف النظر عن مكان إقامة المباراة. الاتحاد يطالب فيفا بإلغاء مباريات الملحق التي تشارك بها روسيا في مارس".

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وأضاف "الغزو غير القانوني وغير العادل لأراضي أوكرانيا يجعل كل المقابلات الكروية مع روسيا مستحيلة، ولذلك نطالب فيفا بإلغاء المباريات التي تشارك بها روسيا، ولكن بصرف النظر عن قرار فيفا نحن لن نلعب ضد روسيا في مارس".

وأوضح "يصعب علينا تصديق أن فيفا لن يستجيب لندائنا. روسيا لا يمكنها الانضمام طالما يستمر هذا الجنون".

وتابع "بالإضافة إلى الأسباب الأخلاقية التي تعد أكثر من كافية بحد ذاتها، يمكننا أيضا السؤال عن ضمانات أمن المباريات مع روسيا في ظل الوضع الحالي، حتى وإن تم نقلها إلى أرض محايدة".

ويلعب منتخب روسيا ضد بولندا في 24 مارس، بينما يلعب منتخب السويد ضد التشيك في نفس التاريخ، وإذا فازت روسيا تلتقي بالفائز الآخر في موسكو في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.

في الإطار ذاته قال أنديرس يجمان وزير الرياضة السويدي: "طالما يستمر العدوان الروسي، أطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار بمنع المشاركة في أي أحداث رياضية روسية، كما يجب علينا استبعاد الرياضيين الروسيين من الأحداث الرياضية في البلاد الأخرى".

من المفترض أن تلعب روسيا ضد بولندا أولا قبل أن يبدأ الحديث عن مواجهة مع السويد، ولكن بولندا بدأت بدورها، ورفضت اللعب ضد روسيا.

وقال سيزاري كوليسزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم: "لا مزيد من الكلام، حان وقت الأفعال. بسبب اعتداء روسيا على أوكرانيا، المنتخب البولندي لا ينوي خوض مباراة الملحق ضد روسيا".

وأضاف "هذا هو القرار الوحيد الصحيح. نتحدث مع اتحادي السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

وصدر بيان مشترك من اتحادات بولندا والسويد والتشيك يوم الخميس الماضي، طالبوا خلاله نظيرهم الأوروبي "يويفا" والدولي "فيفا" بمنع روسيا من خوض مباريات تصفيات كأس العالم 2022 على أرضها.

وأشار البيان إلى أنه الدول الموقعة على هذا البيان لا تفكر في السفر إلى روسيا لخوض ملحق تصفيات كأس العالم في ظل الغزو لأوكرانيا، قبل أن يتطور التصعيد إلى رفض اللعب.

أوكرانيا روسيا السويد تصفيات كأس العالم
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