شارة أوكرانيا وبديل ذهبي.. بايرن ميونيخ يهزم أينتراخت فرانكفورت

السبت، 26 فبراير 2022 - 21:26

كتب : FilGoal

روبرت ليفاندوفسكي بشارة أوكرانيا

تغلب بايرن ميونيخ على مضيفه أينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الألماني.

وشهدت المباراة ظهور البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ بشارة على ذراعه تحمل علم أوكرانيا، تضامنا معها ضد غزو روسيا لأراضيها.

وأجرى يوليان ناجلزمان مدرب البافاري تبديله الأول في الدقيقة 67 بنزول ليروي ساني بدلا من مارسيل سابيتزر.

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التغيير أتى بثماره سريعا، حيث سجل ساني هدف الفوز في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جوشوا كيميتش.

وفي الدقيقة 82 حل مارك روكا بدلا من جمال موسيالا، بينما أتى إريك ماكسيم تشوبو موتينج في الدقيقة 89 بدلا من كينجسلي كومان.

الفوز رفع رصيد بايرن ميونيخ إلى 58 نقطة على صدارة البوندسليجا، بفارق 9 نقاط عن بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه الذي سيلعب غدا ضد أوجسبورج، فيما تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت عند 31 نقطة في المركز العاشر.

وفي الجولة ذاتها تعادل بوروسيا مونشنجلادباخ مع ضيفه فولفسبورج بهدفين لمثلهما، حيث تقدم يوناس فيند في الدقيقة 6 لصالح فولفسبورج، وأضاف سيباستيان بورناو الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وفي الدقيقة 42 قلص ماركوس تورام الفارق، وتضرر فولفسبورج من النقص العددي بطرد ماكسينس لاكروا في الدقيقة 70، ليأتي هدف التعادل أخيرا في الدقيقة 82 بتوقيع بريل إمبولو.

كاد جلادباخ أن يفوز بهدف ماتياس جينتر في الدقيقة 91، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي وجود مخالفة.

التعادل ترك فولفسبورج في المركز الثاني عشر بـ28 نقطة، يليه جلادباخ بـ27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وتغلب باير ليفركوزن على أرمينيا بيلفيلد بثلاثية نظيفة، سجلها لوكاس ألاريو في الدقيقة 30 وموسى ديابي "هدفين" في الدقيقتين 57 و81.

رفع ليفركوزن رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد أرمينيا عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتغلب يونيون برلين على ضيفه ماينتس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل له جينكي هاراجوتشي في الدقيقة 8 وشيرالدو بيكر في الدقيقة 56 وتايو أوونيي في الدقيقة 75.

وتضرر ماينتس من طرد دومينيك كور في الدقيقة 60، فيما سجل ديلانو بورجزورج هدفه الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع يونيون برلين رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد ماينتس عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وفاز فرايبورج على ضيفه هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، سجلها فينشنزو جريفو من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وكيفن شاده في الدقيقة 83 ولوكاس هولر في الدقيقة 86.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، بينما يقبع برلين في المركز الخامس عشر بـ23 نقطة.

أخيرا تعادل جروثر فيورث مع ضيفه كولن بهدف لكل فريق، حيث تقدم فلوريان كاينز لصالح كولن في الدقيقة 53، ثم تعادل سيباستيان جريسبك في الدقيقة 69.

بذلك يحتل كولن المركز الثامن بـ36 نقطة، بينما يتذيل فيورث الترتيب بـ14 نقطة.

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