طنطا يعود لدوري الدرجة الثانية بعد موسم واحد من الغياب

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:37

كتب : رضا السنباطي

ممر شرفي من طنطا لـ الأهلي

نجح نادي طنطا في العودة لدوري الدرجة الثانية المصري بعدما فاز على اتحاد بسيون بهدفين مقابل هدف، لينجح في الصعود قبل نهاية الدوري بـ5 جولات.

وعاد طنطا سريعا إلى دوري الدرجة الثانية بعد هبوطه بنهاية الموسم الماضي، وذلك تحت قيادة المدير الفني عبد اللطيف الدوماني.

وسبق للدوماني قيادة سمنود ودمياط وبيلا للتأهل من دوري الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية.

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ويلعب طنطا في المجموعة التاسعة بالدرجة الثالثة مع سمنود ودسوق وبلطيم وحقق طنطا 17 انتصار وتعادل 3 مرات وخسر مرة واحدة.

وكان نادي لافيينا أول الصاعدين من الدرجة الثالثة للدرجة الثانية في المجموعة الرابعة.

طنطا دوري الدرجة الثانية
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