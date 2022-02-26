انتهت في إسبانيا - رايو فايكانو (0)-(1) ريال مدريد.. فوز صعب للميرينجي

السبت، 26 فبراير 2022 - 19:19

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - رايو فايكانو ضد ريال مدريد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجة رايو فايكانو وريال مدريد في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

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نهاية المباراة

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ق82. جووووووول أول لريال مدريد عن طريق كريم بنزيمة بعد تبادل رائع للكرة مع فينيسيوس جونيور

ق80. كورتوا يتألق لتسديدة ألفارو جارسا على مرتين

ق72. مشاركو فالكاو بدلا من بيبي

ق55. رأسية من ماريو سواريز وكورتوا يتألق في التصدي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

الحكم يلغي هدف كاسيميرو لوجوده في حالة تسلل

ق38. جوووووول أول لريال مدريد عن طريق كاسيميرو بعد متابعة لعرضية من مودريتش

ق33. ألفارو جارسيا يستغل تمريرة خاطئة من فيرلان ميندي ويسدد كرة تعلو المرمى

ق22. تسديدة من أسينسيو ولوكا زيدان يتألق مرة أخرى في التصدي

ق17. رأسية من سيرجي جوارديولا وكورتوا يتألق

ق8. تسديدة قوية من فينيسيوس جونيور تمر بجوار المرمى

ق1. تمريرة من كارفاخال لأسينسيو الذي ينفرد ولوكا زيدان يتألق ويمنع الهدف الأول

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

رايو فايكانو،ريال مدريد،الدوري الإسباني
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