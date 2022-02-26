أكثر من مجرد مدرب وصفقات.. مانشستر يونايتد يسقط من جديد أمام واتفورد

تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه واتفورد دون أهداف على ملعب أولد ترافورد ضمن مباريات الأسبوع 27 من الدوري الإنجليزي.

الأمر أكثر من مجرد مدرب، أكثر أيضا من نواقص فيما يخص بعض المراكز في الفريق.

رانجنيك ربما ليس بالمدرب القادر على العودة لطريق البطولات، ولديه بعض الأخطاء ولكن بالتأكيد ليس في مباراة اليوم وفي أكثر من مباراة مشابهة.

الفريق يصل إلى المرمى ويهدر الفرص واحدة تلو الاخرى، اللاعبون الذين من المفترض أن يظهروا شخصياتهم في الأوقات الصعبة ليسوا على قدر الحدث.

مانشستر يونايتد تحسن عن السابق نعم، ولكن المشوار ما زال طويلا ولكي يبدأ هذا المشوار فلابد أن يرتقي بعض اللاعبين لمستوى المباريات حتى لا يخسر الفريق مكانه في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

التشكيل

قرر رالف رانجنيك إبقاء جادون سانشو على مقاعد البدلاء مع استمرار غياب سكوت مكتومناي ليبدأ الثنائي نيمانيا ماتيتش وفريد في الوسط.

وعلى الحانب الآخر، تواجد جوشوا كينج في التشكيل الأساسي لواتفورد بعد شفاءه من الإصابة.

تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو بجانب إيلانجـا يقودان خط الهجوم أمام واتفورد#في_إنجلترا pic.twitter.com/WAYZffYGEQ — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

أحداث المباراة

بدأ مانشستر يونايتد المباراة بقوة ليسدد كريستيانو رونالدو في القائم بعد عرضية بول بوجبا مع الدقيقة الثامنة.

4 دقائق بعد ذلك، وانفرد برونو فيرنانديز بمرمى واتفورد ليتألق بن فوستر في إبعادها.

وسجل كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة 15 ألغاه الحكم بداعي التسلل بعد تمريرة من برونو فيرنانديز.

الدقيقة 19 شهدت فرصة جديدة لمانشستر يونايتد أهدر برونو فيرنانديز فرصة جديدة بعد عرضية من نيمانيا ماتيتش وتسديدة بجوار القائم.

وراوغ رونالدو فوستر حارس واتفورد مع الدقيقة 26 ولعب عرضية لبرونو الذي جاءت رأسيته فوق العارضة.

وكاد تيليس أن يتقدم لمانشستر يونايتد من ضربة حرة نفذها وجاءت بجوار القائم في الدقيقة 37.

مانشستر يونايتد واصل سيطرته في الشوط الثاني مع تراجع واضح من وراتوفرد ليهدر إيلانجا فرصة الهدف في الدقيقة 56 بعد سلسلة تمريرات انتهت بكعب رائع من بوجبا.

ولعب برونو فيرنانديز عرضية في الدقيقة 60 لم يتعامل معها رونالدو بالشكل السليم لتضيع فرصة جديدة للشياطين الحمر.

تدخل رالف رانجنيك بعدها بدخول جادون سانشو في مكان فريد مع الدقيقة 61.

ورد روي هودسون بدخول كريستيان كاباسيلي وكين سيما في مكان جوشوا كينج و جيريمي نكاجيا.

ولعب بيساكا رأسية قوية بعد عرضية من لوك شاو جاءت بجوار القائم مع الدقيقة 76.

سيطرة مانشستر يونايتد تواصلت دون خطورة ليتدخل رانجنيك من جديد بدخول ماركوس راشفورد ولوك شاو في مكان نيمانيا ماتيتش وأليكس تيليس.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي توغل ادون ساوشو وسدد بقوة من خارج منطقة الجزاء ولكنها جاءت بجوار القائم.

وسدد برونو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من خارج منطقة الجزاء جاءت في يد فوستر لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

التعادل رفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 47 في المركز الرابع، ووصل رصيد واتفورد للنقطة 19 في المركز قبل الأخير.