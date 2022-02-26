الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد 20 جولة.. صراع ثنائي على الصدارة
السبت، 26 فبراير 2022 - 17:59
كتب : رضا السنباطي
انضم محمد ناجي جدو مهاجم أسوان على المركز الثالث في ترتيب هدافي مجموعة الصعيد بعد الجولة 20.
جاء ذلك بعد أن سجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك قنا، ليرفع رصيده إلى 8 أهداف بالتساوي مع جيمس تيدي مهاجم المنيا ووليد عطية مهاجم بترول أسيوط.
الصدارة لا تزال موضع صراع بين وائل علي مهاجم الألومنيوم وحسن ديالو مهاجم قنا، ولكل منهما 10 أهداف.
وإليكم ترتيب هدافي مجموعة الصعيد
بعد هاتريك أمام قنا.. محمد جدو لاعب أسوان ثالث هدافي مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية🔥 pic.twitter.com/qi1ihONJb5— FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022
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