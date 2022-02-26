الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:55

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

واصل أسوان تصدره لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه كيما أسوان.

ويأتي من بعدهما المنيا بـ36 نقطة، ثم الألومنيوم بـ35 نقطة.

ويتبقى في الجولة مباراتي ديروط مع الاعلاميين والبداري مع بني سويف.

وإليكم نتائج الجولة 20

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد أسوان
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