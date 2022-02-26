الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20

واصل أسوان تصدره لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية برصيد 46 نقطة، بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه كيما أسوان.

ويأتي من بعدهما المنيا بـ36 نقطة، ثم الألومنيوم بـ35 نقطة.

ويتبقى في الجولة مباراتي ديروط مع الاعلاميين والبداري مع بني سويف.

أسوان تقسو على قنا بأربعة أهداف.🔥 تعادل إيجابي بين المدينة المنورة والألومنيوم، وتعادل سلبي بين المنيا وبترول أسيوط. ونادي زد ينتصر 1-0 أمام بلبيس في مجموعة القاهرة⚽ pic.twitter.com/Ol3O2yamrL — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

وإليكم نتائج الجولة 20

أسوان يغرد وحيدا في صدارة مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية.🔥⚽ وكيما أسوان يخطف المركز الثاني من المنيا. pic.twitter.com/YJ6cX7wD7i — FilGoal (@FilGoal) February 26, 2022

وإليكم ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20