الدرجة الثانية - أسوان في صدارة الصعيد بهاتريك جدو المتكرر

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:50

كتب : رضا السنباطي

أسوان

أقيمت اليوم مباريات الجولة 20 لمجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية، حيث تغلب أسوان على قنا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

سجل لأسوان محمد ناجي جدو "هاتريك" ومصطفى عناني ليرتفع رصيد أسوان إلى 46 نقطة في صدارة الجدول.

وسبق لجدو تسجيل هاتريك في مرمى البداري.

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وفاز كيما أسوان على الفيوم بهدفين مقابل هدف. سجل كريم بني وأحمد العندليب هدفي كيما بينما سجل إسلام فتحي للفيوم، ليرتفع رصيد كيما إلى 39ن قطة في وصافة الجدول.

وتعادل المنيا مع بترول أسيوط سلبيا، بينما انتصر تليفونات بني سويف على مركز شباب طامية بهدفين مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى 21 نقطة.

وفاز سوهاج على ملوي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيد سوهاج إلى 24 نقطة.

وتعادل المدينة المنورة مع الألومنيوم بهدف لكل فريق، ويتبقى في الجولة مباراتي ديروط مع الاعلاميين والبداري مع بني سويف.

وفي مجموعة القاهرة انتصر زد على بلبيس بهدف علاء متولي في المباراة الأخيرة للجولة 20.

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