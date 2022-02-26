تشكيل ريال مدريد - ناتشو يعوض ألابا.. وعودة كروس لمواجهة فايكانو

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه رايو فايكانو بعد قليل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على رايو فايكانو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة ناتشو فيرنانديز لتعويض دافيد ألابا الذي يغيب بسبب الإجهاد، كما عاد توني كروس للتشكيل الأساسي بعد الغياب في المباراة الماضية.

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: توني فويدياس - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - مارسيلو - فيدي فالفيردي - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدوارد كامافينجا