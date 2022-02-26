تشكيل ريال مدريد - ناتشو يعوض ألابا.. وعودة كروس لمواجهة فايكانو

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

ريال مدريد وبرشلونة - كلاسيكو السوبر الإسباني

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد عن تشكيل فريقه الذي سيواجه رايو فايكانو بعد قليل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على رايو فايكانو في الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني.

وشهد التشكيل مشاركة ناتشو فيرنانديز لتعويض دافيد ألابا الذي يغيب بسبب الإجهاد، كما عاد توني كروس للتشكيل الأساسي بعد الغياب في المباراة الماضية.

أخبار متعلقة
سلسلة الانتصارات توقفت.. تريزيجيه سجل وباشاك شهير يخسر في الدوري التركي دوري أبطال إفريقيا - العملاق جمال يصمد ضد الترجي ليتعادل النجم الساحلي للمرة الثالثة تواليا اختبر معلوماتك عن مواجهات الزمالك والوداد

وجاء التشكيل بالكامل كالآتي

الحارس: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارفاخال - إدير ميليتاو - ناتشو فيرنانديز - فيرلان ميندي

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - توني كروس

الهجوم: ماركو أسينسيو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: توني فويدياس - خيسوس فاييخو - إدين هازارد - مارسيلو - فيدي فالفيردي - لوكا يوفيتش - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - رودريجو - إيسكو - ماريانو دياز - إدوارد كامافينجا

ريال مدريد، رايو فايكانو، الدوري الإسباني
نرشح لكم
حارس ريال مدريد يبدأ حملة تبرعات لأوكرانيا.. وخروجه من القائمة أمام رايو فاييكانو مؤتمر أنشيلوتي: نساند لونين بسبب عدوان روسيا.. وبيل وألابا يغيبان ضد فاييكانو رئيس سيلتا فيجو لـ في الجول: نحتفظ بذكريات مذهلة مع ميدو.. وأتمنى صعود منافسنا الأزلي تحديد موعد كلاسيكو الدور الثاني بين ريال مدريد وبرشلونة عودة بيكيه واستمرار غياب ديباي عن قائمة برشلونة لمواجهة نابولي موندو: برشلونة واثق في ضم أزبيليكويتا على الرغم من حق تشيلي في الاحتفاظ به سبورت: ديبالا يرغب في الانضمام لـ برشلونة حوار - أوباميانج: سيكون من الشرف لي أن ألعب بجوار هالاند.. وأخبرت ديمبيلي بأن يبقى في برشلونة
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - أسوان على الصدارة.. تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 20 2 دقيقة | الدرجة الثانية
الدرجة الثانية - أسوان في صدارة الصعيد بهاتريك جدو المتكرر 7 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة الصفاقسي لن تكون سهلة.. نريد الفوز من أجل الفترة المقبلة 18 دقيقة | الكونفدرالية
مؤتمر السعيد: نسعى للفوز بلقب الموسم الحالي مع بيراميدز.. وأنقل خبراتي للشباب 18 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر مجموعة الزمالك – ساجرادا (0)-(0) بترو أتليتكو.. بداية المباراة 18 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل ريال مدريد - ناتشو يعوض ألابا.. وعودة كروس لمواجهة فايكانو 24 دقيقة | الدوري الإسباني
سلسلة الانتصارات توقفت.. تريزيجيه سجل وباشاك شهير يخسر في الدوري التركي 39 دقيقة | المحترفون
استراحة في إنجلترا - مانشستر يونايتد (0)-(0) واتفورد.. نهاية الشوط الأول 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 3 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 4 عامر حسين لـ في الجول: تغريم دعدور 25 ألف جنيه بسبب القميص أمام المصري