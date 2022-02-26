سلسلة الانتصارات توقفت.. تريزيجيه سجل وباشاك شهير يخسر في الدوري التركي

السبت، 26 فبراير 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

تريزيجيه - باشاك شهير - الدوري التركي

خسر باشاك شهير لأول مرة منذ مشاركة محمود حسن تريزيجيه رغم تسجيل الدولي المصري بقميص الفريق أمام فاتح قرة جمرك بنتيجة 2-1 لحساب الجولة 27 من الدوري التركي.

ومنذ انضمام تريزيجيه عقب نهاية مشوار مصر في كأس الأمم الإفريقية على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي، ساهم بـ 4 أهداف في 3 مشاركات (سجل 3 وصنع 1).

هزيمة أوقفت رصيد باشاك شهير عند 46 نقطة في المركز الثالث، بينما ارتقى فاتح قرة جمرك للمركز التاسع برصيد 39 نقطة.

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المباراة شهدت حضورا فنيا شابا، بتواجد الحارس فولكان ديميرل على رأس العارضة الفنية لفاتح قرة جمرك وإيمري بيليزجلو كمدرب لباشاك شهير.

الثنائي تزامل في منتخب تركيا وفناربخشة لسنوات عديدة.

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وسجل تريزيجيه هدف باشاك شهير الوحيد بتسديدة بعد عرضية بيتزي من الجهة اليمنى في الدقيقة 25.

لكن الضيوف قلبوا النتيجة في ظرف 3 دقائق قبل نهاية الشوط الأول.

الإيطالي فابيو بوريني سجل هدف التعادل في الدقيقة 39، وفي الدقيقة 41 سجل النيجيري أحمد موسى هدف فاتح جرة جموك الثاني.

في الشوط الثاني حاول باشاك شهير خطف التعادل لكن لم تسنح لهم فرصا محققة.

وخرج تريزيجيه في الدقيقة 77 وعوضه النرويجي فريدريك جولبارندسين.

ليتلقى في النهاية الهزيمة التاسعة له الموسم الحالي وتتوقف سلسلة انتصارات الفريق عند 4 انتصارات متتالية.

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