كرة سلة - مصر تكتسح كينيا 105-51 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

السبت، 26 فبراير 2022 - 15:55

كتب : FilGoal

مصر - كينيا - سلة

سحق المنتخب المصري لكرة السلة نظيره الكيني بنتيجة 105-51 ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وكان المنتخب المصري قد خسر أمس من السنغال في الجولة الأولى بنتيجة 57-75.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

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ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

وأظهر المنتخب المصري تفوقه في الفترات الأربع من عمر اللقاء.

الربع الأول انتهى بتفوق مصري بنتيجة 25-9، ثم في الربع الثاني عززت مصر تقدمها بنتيجة 21-12.

النتيجة الأكبر جاءت في الربع الثالث بتفوق مصر 31-13، ثم اخُتتم اللقاء بفوز مصر في الربع الرابع 28-17.

فوز رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في الصدارة بشكل مؤقت قبل لقاء السنغال والكونغو الديموقراطية.

بينما يتذيل منتخب كينيا الترتيب برصيد نقطتين دون فوز بنفس الرصيد رفقة السنغال والكونغو الديموقراطية.

ويلتقي منتخب مصر غدا الأحد في الثانية ظهرا مع الكونغو الديموقراطية.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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