تريزيجيه يواصل التألق ويسجل ثالث أهدافه مع باشاك شهير

واصل محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر التألق وسجل هدفا جديدا مع ناديه إسطنبول باشاك شهير اليوم السبت ضد فاتح قرة جمرك.

وانطلق تريزيجيه نحو القائم البعيد ليتابع الكرة الممررة من اليمين قبل أن يودعها شباك ضيفه في الدقيقة 25.

والهدف هو الثالث لتريزيجيه (27 عاما) في مباراته الثالثة مع باشاك شهير الذي انضم له في يناير الماضي على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي.

سجل هدفي انتصار ناديه على ريزة سبور، ولم يلعب ضد قونيا سبور، وفي مباراته الأولى مع باشاك شهير أرسل تمريرة حاسمة في فوز زملائه بهدفين دون رد على غازي عنتاب.

ويلعب تريزيجيه معارا لباشاك شهير حتى نهاية الموسم.

وصيف كأس إفريقيا 2017 و2021 مع مصر يمتد عقده مع فيلا إلى 2023.