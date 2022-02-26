تريزيجيه يواصل التألق ويسجل ثالث أهدافه مع باشاك شهير
السبت، 26 فبراير 2022 - 15:35
كتب : FilGoal
واصل محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر التألق وسجل هدفا جديدا مع ناديه إسطنبول باشاك شهير اليوم السبت ضد فاتح قرة جمرك.
تريزيجيه
النادي : إسطنبول باشاك شهير
وانطلق تريزيجيه نحو القائم البعيد ليتابع الكرة الممررة من اليمين قبل أن يودعها شباك ضيفه في الدقيقة 25.
والهدف هو الثالث لتريزيجيه (27 عاما) في مباراته الثالثة مع باشاك شهير الذي انضم له في يناير الماضي على سبيل الإعارة من أستون فيلا الإنجليزي.
سجل هدفي انتصار ناديه على ريزة سبور، ولم يلعب ضد قونيا سبور، وفي مباراته الأولى مع باشاك شهير أرسل تمريرة حاسمة في فوز زملائه بهدفين دون رد على غازي عنتاب.
لم يعد يتوقف عن التسجيل 🚀🧡👏 @Trezeguet pic.twitter.com/5Sx8WE0LIn— Sohaib Elkhamesy (@SohaibElkhames3) February 26, 2022
ويلعب تريزيجيه معارا لباشاك شهير حتى نهاية الموسم.
وصيف كأس إفريقيا 2017 و2021 مع مصر يمتد عقده مع فيلا إلى 2023.
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