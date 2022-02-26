حارس ريال مدريد يبدأ حملة تبرعات لأوكرانيا.. وخروجه من القائمة أمام رايو فاييكانو

السبت، 26 فبراير 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

أندري لونين

بعث أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب أوكرانيا برسالة لجمع التبرعات لمساعدة بلاده في الحرب ضد روسيا.

وبدأت روسيا التحرك عسكريا ضد أوكرانيا بعد إعلان الأولى استقلال مدينيتي لوهانسك ودونتسك.

وكتب الحارس الأوكراني على إنستجرام: "أعزائي الإسبان وكل من يريد مساعدة أوكرانيا في تلك الأوقات الصعبة، في سالي مينديز ألفارو 8 من الساعة 11 صاحبا وحتى الخامسة مساءً سنجمع الغذاء والقطن والأغراض الطبية والملابس".

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ولم يتواجد الحارس الأوكراني في قائمة ريال مدريد والتي تستعد لمواجهة رايو فاييكانو في الجولة 26 من الدوري الإسباني مساء اليوم السبت.

وأعلن ريال مدريد أن الحارس لن يسافر مع الفريق لخوض لقاء اليوم.

وبحسب إذاعة "راديو ماركا" فأن الحارس الأوكراني خارج قائمة الفريق بسبب حالته الذهنية، كما تأثر كثيرا من دعم زملائه في الفريق له.

واكتفى لونين بالمشاركة في كأس ملك إسبانيا خلال مباراتين فقط الموسم الجاري.

ومنذ انضمامه لصفوف ريال مدريد خاض 3 مباريات وخرج معارا لأندية ليجانيس وبلد الوليد وريال أوفيدو.

وسبق أن لعب لونين لأندية دينبرو وزوريا في أوكرانيا قبل الانتقال للميرينجي مطلع موسم 2018-19 مقابل 8.5 مليون يورو.

الحارس البالع 23 عاما خاض 6 مباريات دولية بقميص منتخب بلاده.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة بفارق 6 نقاط عن إشبيلية أقرب منافسيه.

الدوري الإسباني أندري لونين ريال مدريد رايو فاييكانو
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