نجم تشيلسي السابق: لولا ميسي ورونالدو لكان محمد صلاح الأفضل في العالم

السبت، 26 فبراير 2022 - 13:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول نورويتش سيتي

أثنى بات نيفين جناح اسكتلندا وتشيلسي السابق بـ محمد صلاح أيقونة مصر وليفربول، قبل نهائي كأس الرابطة المرتقب يوم الأحد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

على ملعب ويمبلي في لندن مساء الأحد سيتحدى محمد صلاح ناديه السابق تشيلسي، في لقاء قوي لفريق ليفربول ضد حامل لقب دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع نيفين لمشاهدة محمد صلاح، اللاعب الذي سلط عليه الضوء في حواره مع صحيفة كيكر الألمانية.

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وقال نيفين:"محمد صلاح ظاهرة".

وأضاف "تظنه غير قادر على تحطيم رقمه الخاص بتسجيل الأهداف، لكنه يفعل".

واستمر "لولا أننا في زمن كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، لقلنا إن محمد صلاح أفضل لاعب في العالم".

وأتم "رغم أني لعبت لإيفرتون وتشيلسي، إلا أنني أحب ملعب أنفيلد رود، لأرى محمد صلاح".

وينطلق اللقاء الساعة 6:30 مساء الأحد وتنقله قناة beIN Premium 1.

ويتطلع محمد صلاح لإضافة كأس أخرى إلى خزائن تتويجاته مع ليفربول.

ويقدم محمد صلاح موسما رائعا ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا.

محمد صلاح ليفربول تشيلسي
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