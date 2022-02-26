فكري الصغير لـ في الجول: إنقاذ الإسماعيلي يبدأ من استعادة اللاعبين للثقة
السبت، 26 فبراير 2022 - 13:13
كتب : ياسر الشريف
يرى أحمد فكري الصغير لاعب ومدرب الإسماعيلي الأسبق أن استعادة لاعبي الفريق ثقتهم بأنفسهم هي ما ستعدل وضع الفريق في الدوري.
ويستعد الإسماعيلي للقاء مصر للمقاصة يوم 1 مارس المقبل في الجولة 11 من الدوري المصري.
وقال أحمد فكري لـ FilGoal.com: "الصعوبة تعود على الفريق لأنه لم يستطع حتى الآن أن يحقق الفوز الأول في مسابقة الدوري".
وتابع "انقاذ الإسماعيلي يتعلق بثقة اللاعبين في أنفسهم وقدراتهم وأنهم قادرين على تحقيق الفوز وتعديل وضع الفريق".
وأتم "لابد أن يعلم اللاعبون أنهم يمثلون نادٍ كبير وأن إنقاذ الفريق يبدأ منهم وليس من غيرهم".
ويحتل الإسماعيلي المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 10 مباريات ودون فوز.
وكان الإسماعيلي قد خسر من الجونة بهدف دون رد في الجولة العاشرة.
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