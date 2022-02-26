كوتينيو: لست نادما على اللعب لـ برشلونة

رغم أنه عانى الأمرين في كامب نو إلى أن انتهى به المطاف عائدا إلى إنجلترا، إلا أن فيليبي كوتينيو ليس نادما على ارتداء القميص الأزرق والأحمر.

فيليبي كوتينيو النادي : أستون فيلا برشلونة

وقال البرازيلي لـESPN:"لم أندم على الرحيل من ليفربول. في أوقات معينة علينا اتخاذ قرارات، وأحد أكبر أحلامي كان اللعب لبرشلونة".

وواصل "كان علي اتخاذ قرار ولست نادما على ذلك".

في يناير 2018 رحل صانع الألعاب البالغ عمره 29 عاما إلى برشلونة، مقابل 135 مليون يورو.

لكن بعد عام ونصف انتقل معارا لمدة موسم إلى بايرن ميونيخ.

وفي يناير الماضي أعاره برشلونة مجددا، لكن هذه المرة إلى أستون فيلا، الذي يدربه ستيفن جيرارد زميل كوتينيو السابق في ليفربول.

وتنتهي إعارة كوتينيو في يونيو المقبل.