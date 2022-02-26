بولندا: نرفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

السبت، 26 فبراير 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

بولندا

شدد سيزاري كوليسزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه يرفض مواجهة روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا.

وكتب كوليسزا في تويتر "لا مزيد من الكلام، حان وقت الأفعال. بسبب اعتداء روسيا على أوكرانيا، المنتخب البولندي لا ينوي خوض مباراة الملحق ضد روسيا".

وأضاف "هذا هو القرار الوحيد الصحيح. نتحدث مع اتحادي السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

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ومن المقرر أن تلعب بولندا الشهر المقبل ضد مضيفتها روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وإذا فازت روسيا بالمواجهة ستستضيف اللقاء الحاسم ضد التشيك أو السويد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا، على أن تلعب فرق الدولتين في أراض محايدة المباريات التي من المفترض أن تستضيفها.

لكن القرار الخاص بتصفيات كأس العالم يبقى في يد فيفا.

بولندا روسيا تصفيات كأس العالم
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