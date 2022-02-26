بولندا: نرفض مواجهة روسيا في تصفيات كأس العالم

شدد سيزاري كوليسزا رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم أنه يرفض مواجهة روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب غزو الأخيرة لأوكرانيا.

وكتب كوليسزا في تويتر "لا مزيد من الكلام، حان وقت الأفعال. بسبب اعتداء روسيا على أوكرانيا، المنتخب البولندي لا ينوي خوض مباراة الملحق ضد روسيا".

وأضاف "هذا هو القرار الوحيد الصحيح. نتحدث مع اتحادي السويد والتشيك لتقديم موقف مشترك إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

ومن المقرر أن تلعب بولندا الشهر المقبل ضد مضيفتها روسيا في ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

Koniec ze słowami, czas na czyny! W związku z eskalacją agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, reprezentacja Polski nie zamierza rozegrać barażowego meczu z rep. Rosji. To jedyna słuszna decyzja. Prowadzimy rozmowy z federacjami 🇸🇪 i 🇨🇿, aby przedstawić FIFA wspólne stanowisko. — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022

وإذا فازت روسيا بالمواجهة ستستضيف اللقاء الحاسم ضد التشيك أو السويد.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الجمعة عدم إقامة مباريات في روسيا وأوكرانيا، على أن تلعب فرق الدولتين في أراض محايدة المباريات التي من المفترض أن تستضيفها.

لكن القرار الخاص بتصفيات كأس العالم يبقى في يد فيفا.