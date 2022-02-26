خبر في الجول - كيروش غير راضٍ عن الأداء في الدوري.. وكيف سيختار اللاعبين لمواجهة السنغال

أبدى كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب مصر عدم شعوره بالرضا عقب بدء عمله تحضيرا لمباراتي السنغال في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي السنغال يومي 25 و29 مارس المقبل لحجز بطاقة التأهل لكأس العالم.

وحسبما علم FilGoal.com فأن البرتغالي لا يشعر بالرضا من مستوى مباريات الدوري عقب استئنافها ومنذ عودته إلى مصر عقب انتهاء إجازته.

وتحدث كيروش مع معاونيه بأن المستوى بشكل عام في المباريات الأخيرة غير مُرضي له كمدير فني.

كما أبدى تحفظه على أرضية ملاعب الدوري الفترة الحالية، إذ يراها عامل مهم للغاية في تطور المستوى وعلى أداء اللاعبين الفردي فنيا ومهاريا.

وعلم FilGoal.com أيضا أن كيروش بدأ دراسة كافة التقارير التي تسلمها منذ عودته من الجهاز المعاون للوقوف على كل شيء.

وبعدما ينتهي البرتغالي من دراسة التقارير وكافة الأمور المتعلقة، سيبدأ في وضع خارطة الطريق الخاصة بالاستعداد المعسكر المقبل وكيفية سيره.

وأيضا علم FilGoal.com أن انضمام أي لاعب للمعسكر المقبل لن يكون مقصورا على لاعبين بأعينهم، بل أن اختيارات كيروش ستكون على حسب المستوى وقت إعلان القائمة بما يعني أن حالة اللاعبين الفنية في وقت المعسكر ستكون النقطة الأساسية للانضمام لصفوف المنتخب.

ومن المقرر أن يتواجد كيروش في استاد القاهرة مساء اليوم لمتابعة مباراة الأهلي وصنداونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال.

كما طالب بتسجيل مباراة الزمالك والوداد المغربي والتي تقام في نفس التوقيت للوقوف على مستوى الجميع في نفس التوقيت.

أعلنت وزارة الشباب والرياضة موافقة الجهات المعنية على حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال على ملعب القاهرة يوم 25 مارس المقبل في ذهاب المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتستضيف مصر فريق السنغال في 25 مارس ثم تخوض الإياب في داكار يوم 29 مارس.

والفائز في مجموع المباراتين سيتأهل لمونديال قطر الذي ينطلق نوفمبر المقبل.