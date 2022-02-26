مواعيد مباريات اليوم 26 فبراير 2022.. الأهلي والزمالك وريال مدريد وسيتي وباريس

يستضيف الأهلي اليوم السبت فريق ماميلودي صنداونز في دوري أبطال إفريقيا (9 مساء - beIN 4).

بينما يحل الزمالك ضيفا على الوداد (9 مساء - beIN 3).

ويلعب مانشستر سيتي ضد مضيفه إيفرتون في الدوري الإنجليزي (7:30 مساء - beIN Premium 1).

وفي الدوري الإسباني يحل ريال مدريد ضيفا على رايو فاييكانو (7:30 مساء - beIN 1).

وفي الدوري الفرنسي يستضيف باريس سان جيرمان فريق سانت ايتيان (10 مساء - beIN 2).

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