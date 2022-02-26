إنتر يرفض استغلال تعثر جاره ويتعادل سلبيا مع جنوى

رفض إنتر استغلال تعثر جاره ميلان وتعادل سلبيا مع جنوى في الجولة 26 من الدوري الإيطالي، ليترك فرصة جديدة للانقضاض على الصدارة مجددا.

ميلان تعادل على سان سيرو ضد أودينيزي، وإنتر لم يستغل الفرصة للتصدر بفضل فارق الأهداف.

ظل النيراتزوري دون فوز في الجولات الأربع الأخيرة من الدوري الإيطالي، بينما حقق جنوى التعادل الخامس تواليا والرابع عشر له هذا الموسم كأكثر فريق يحقق تعادلات في الدوري الإيطالي.

وظل جنوى في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة، بفارق 5 نقاط عن مراكز البقاء في الدوري.

بينما ظل إنتر ثانيا وبات مهددا بفقدان الوصافة حال فاز نابولي على لاتسيو في الجولة الحالية يوم الأحد المقبل.

وارتفع رصيد إنتر إلى 55 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر.

وحقق إنتر رقما جيدا على المستوى الدفاعي ضد جنوى، إذ لم يستقبل أهدافا من الفريق الجريفوني في آخر 8 مباريات بالدوري الإيطالي.

✖️ | DRAW ⏱️ It ends goalless ⚖️ ⚫️🔵 The Nerazzurri leave the Ferraris with 1⃣ point #GenoaInter 0⃣-0⃣#FORZAINTER ⚫️🔵 pic.twitter.com/eHvxTJT1dK — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter_en) February 25, 2022

وصف المباراة

أهدر ألبرت جودمونسون فرصة هدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر.

ضغط إنتر بقوة على دفاع جنوى لتسجيل هدف التقدم، لكن فيليبي ميليجوني كاد أن يسجل وتصدى لها سمير هاندانوفيتش بسهولة في الدقيقة 29.

لم ترتق هجمات إنتر في الشوط الأول للخطورة على مرمى أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني أبعدت العارضة رأسية قوية من دانيلو دامبروزيو في الدقيقة 62 من داخل منطقة الست ياردات.

وفي الدقيقة 78 مرت تسديدة ستيفانو ستورارو أعلى عارضة هاندانوفيتش.

ورد عليه نيكولو باريلا بكرة قوية مرت أيضا أعلى العارضة.

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة هدفا قاتلا برأسية مرت بجوار القائم في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي.