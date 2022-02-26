بمشاركة مرموش.. شتوتجارت يخسر أمام هوفنهايم بهدفين

تغلب هوفنهايم على ضيفه شتوتجارت بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الألماني.

شارك اللاعب المصري عمر مرموش جناح شتوتجارت منذ بداية المباراة، وحتى خروجه في الدقيقة 86 ونزول إريك تومي بدلا منه.

وسجل هوفنهايم في الدقيقة 43 عن طريق بنجامين هوبنر ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 58 سجل واتارو إندو هدف التقدم لصالح شتوتجارت من ركنية أرسلها إليه ساسا كالدجيتش.

ولكن تمكن هوفنهايم من قلب الطاولة، بهدفي التعادل ثم الفوز في الدقيقتين 85 و90 بتوقيع كريستوف بومجارتنر.

الفوز رفع رصيد هوفنهايم إلى 40 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد شتوتجارت عند 19 نقطة في المركز السابع عشر.

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