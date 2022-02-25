مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو

ألقى باولو مالديني مدير ميلان وأسطورة الفريق السابق غضبه على الحكام بعد تعادل الروسونيري مع أودينيزي 1-1 في الدوري الإيطالي.

وطالب لاعبو ميلان حكم اللقاء إلغاء هدف ديستني أودوجي بداعي وجود لمسة يد على لاعب أودينيزي في لحظة تسجيل الهدف.

وقال مالديني لقناة ميلان: "أداؤنا لم يكن مثاليا، لسنا حادين في الوقت الحالي، وتصدرنا مرة أخرى لكننا استعادنا قوتنا".

وأضاف "بعد قولي هذا كله فإن تقنية الفيديو موجودة لإزالة الشك. ليست هذه هي الطريقة التي يجب استخدامها بها وليست المرة الأولى".

وتابع "كانت تلك حادثة واضحة، فنحن بحاجة لأشخاص يفهمون كرة القدم لاتخاذ القرارات وهذا يعني الحكام".

وأردف "سأضيف المزيد، وأرسل هذه الرسالة إلى أولئك الأشخاص الذين يحتاجون إلى تلقيها: ميلان على رأس الجدول ولا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو".

وأتم "ليس من السهل العمل في سان سيرو. لسوء الحظ، ارتكب الحكم الكثير من الأخطاء".

وأوضح لاعب أودينيزي الإيطالي أنه لم يكن متأكدا من صحة هدفه في شباك ميلان بالدوري الإيطالي.

وقال أودوجي لشبكة DAZN إيطاليا عقب المباراة: "بصراحة لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي".

وأوضح "نظرت إلى الحكم المساعد وأشار للهدف، لذا سارت الأمور على ما يرام".

واحتسبت تقنية الفيديو الهدف لصالح لاعب أودينيزي بعد أقل من دقيقة على مشاركته في المباراة.

وفي نفس الوقت أبدى لوكا ماريلي محلل شبكة DAZN التحكيمي لأنه متفاجئ من عدم إلغاء الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو، لأنه في بعض الزوايا ظهرت لمسة يد على اللاعب.

تعادل جعل صدارة ميلان مهددة بعدما ارتفع رصيده إلى 57 نقطة وفي حال فوز إنتر سينقض على الصدارة بفارق الأهداف ومع مباراة أقل.

بينما ارتقى أودينيزي للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة.