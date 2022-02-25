لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

ديستني أودوجي - أودينيزي - ميلان

أوضح ديستني أودوجي لاعب أودينيزي الإيطالي أنه لم يكن متأكدا من صحة هدفه في شباك ميلان بالدوري الإيطالي.

وسجل أودوجي أول هدف له في الدوري الإيطالي ضد ميلان ليفرض التعادل على الروسونيري في ملعب سان سيرو.

وطالب لاعبو ميلان حكم اللقاء إلغاء الهدف بداعي وجود لمسة يد على لاعب أودينيزي في لحظة تسجيل الهدف.

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وقال أودوجي لشبكة DAZN إيطاليا عقب المباراة: "بصراحة لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي".

وأوضح "نظرت إلى الحكم المساعد وأشار للهدف، لذا سارت الأمور على ما يرام".

واحتسبت تقنية الفيديو الهدف لصالح لاعب أودينيزي بعد أقل من دقيقة على مشاركته في المباراة.

وفي نفس الوقت أبدى لوكا ماريلي محلل شبكة DAZN التحكيمي شعوره بالمفاجأة من عدم إلغاء الهدف عقب العودة لتقنية الفيديو، لأنه في بعض الزوايا أظهرت لمسة يد على اللاعب.

تعادل جعل صدارة ميلان مهددة بعدما ارتفع رصيده إلى 57 نقطة وفي حال فوز إنتر سينقض على الصدارة بفارق الأهداف ومع مباراة أقل.

بينما ارتقى أودينيزي للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة.

ديستني أودوجي - أودينيزي - ميلان ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي
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