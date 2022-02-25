فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 22:42

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - أودينيزي

حسم التعادل بنتيجة 1-1 مواجهة ميلان وأودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

نتيجة تكرر للمباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ميلان: رافائيل لياو، فيما سجل ديستني أودوجي هدف أودينيزي.

أخبار متعلقة
تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي

تعادل جعل صدارة ميلان مهددة بعدما ارتفع رصيده إلى 57 نقطة وفي حال فوز إنتر سينقض على الصدارة بفارق الأهداف ومع مباراة أقل.

بينما ارتقى أودينيزي للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بأوليفييه جيرو في الهجوم ومن خلفه جونيور ميسيساس وبراهيم دياز ورافائيل لياو.

فيما قاد البرتغالي بيتو وبجواره الإسباني جيرارد دولوفيو هجوم نيراتزوري أوديني.

وصف المباراة

انتظر كلا الفريقين 29 دقيقة من أجل فرض خطورة حقيقية على المرمى.

عرضية من ساندرو تونالي تسلمها لياو داخل منطقة الجزاء وسجل هدف التقدم للروسونيري.

Image

رافائيل لياو أصبح ثاني لاعب في ميلان يسجل بجميع أيام الأسبوع في الدوري الإيطالي بعد أندري شيفشينكو.

كما أصبح ثالث أفضل هداف برتغالي في الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا بعد كريستيانو رونالدو (81) وروي كوستا (42).

في الشوط الثاني ضغط أودينيزي بقوة على ميلان مستغلا تراجع الأخير لمنتصف ملعبه.

في الدقيقة 66 وبعد دقيقة واحدة من المشاركة كبديل استطاع ديستني أودوجي أن يسجل هدف التعادل بعدما حوّل مقصية روبرتو بيريرا في الشباك.

Image

لياو كاد أن يسجل هدف الفوز لميلان بعدما تلقى بيينة رائعة من براهيم دياز ورواغ الحارس بعدما مرر الكرة من فوق رأسه لكن المدافع شتت برأسية قبل أن تسكن الكرة الشباك في الدقيقة 76.

ضغط ميلان على دفاع أودينيزي بحثا عن الفوز، وكاد دولوفيو أن يسجل هدفا قاتلا للضيوف لكن مايك مينيان كان له بالمرصاد وأبعد تسديدته لركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

بعد دقيقة أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تفويت ميلان لفرصة جديدة للابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي.

ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي تذكرة بـ 1 يورو.. ميلان يعلن عروضا خاصة لجماهيره لحضور مباراة أودينيزي الهدايا لا تُقبل في إيطاليا.. نابولي يتعادل أمام كالياري ويفقد فرصة مشاركة ميلان في الصدارة صراع صدارة الكالتشيو.. إنتر يرفض هدية ميلان ويسقط أمام ساسولو فيورنتينا يهزم أتالانتا ويقدم خدمة لـ يوفنتوس ميلان يسجل لـ ساليرنيتانا.. ويعرقل الروسونيري في صراع صدارة الدوري الإيطالي رافائيل لياو.. خليط بين هنري ووايا الذي "ينسى تمركزه في الملعب"
أخر الأخبار
مالديني يصب غضبه بعد التعادل: لا يمكن دائما أن يكون لدينا حكام مبتدئون في سان سيرو 26 دقيقة | الدوري الإيطالي
دوري أبطال إفريقيا - محسن متولي يقتنص الفوز.. الرجاء على الصدارة بالعلامة الكاملة 39 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
لاعب أودينيزي بعد هدفه في ميلان: لم أكن متأكدا إذا كنت لمست الكرة بذراعي 46 دقيقة | الدوري الإيطالي
فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول - فحوصات إضافية لـ بانون وكوكا.. وإعلان النتائج الأحد المقبل ساعة | الدوري المصري
انتخابات الاتحاد السكندري – مصيلحي رئيسا بالتزكية وعبد المجيد نائب ساعة | مصر
كرة سلة - السنغال تفوز على مصر 75-57 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر توخيل: لا أتحدث مع كلوب باستمرار.. وفي الحرب ما هو أهم من نهائي دوري الأبطال 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد ثنائية محمد صلاح ضد ليدز.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 3 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك 4 التعادل يحسم مواجهة أساطير إفريقيا والسنغال في افتتاح الملعب الجديد