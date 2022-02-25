فرصة جديدة تضيع للابتعاد في الصدارة.. ميلان يتعادل مع أودينيزي

حسم التعادل بنتيجة 1-1 مواجهة ميلان وأودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

نتيجة تكرر للمباراة الثالثة على التوالي بين الفريقين في الدوري الإنجليزي.

سجل هدف ميلان: رافائيل لياو، فيما سجل ديستني أودوجي هدف أودينيزي.

تعادل جعل صدارة ميلان مهددة بعدما ارتفع رصيده إلى 57 نقطة وفي حال فوز إنتر سينقض على الصدارة بفارق الأهداف ومع مباراة أقل.

بينما ارتقى أودينيزي للمركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة من 25 مباراة وله مباراة مؤجلة.

التشكيل

بدأ ميلان اللقاء بأوليفييه جيرو في الهجوم ومن خلفه جونيور ميسيساس وبراهيم دياز ورافائيل لياو.

فيما قاد البرتغالي بيتو وبجواره الإسباني جيرارد دولوفيو هجوم نيراتزوري أوديني.

وصف المباراة

انتظر كلا الفريقين 29 دقيقة من أجل فرض خطورة حقيقية على المرمى.

عرضية من ساندرو تونالي تسلمها لياو داخل منطقة الجزاء وسجل هدف التقدم للروسونيري.

رافائيل لياو أصبح ثاني لاعب في ميلان يسجل بجميع أيام الأسبوع في الدوري الإيطالي بعد أندري شيفشينكو.

كما أصبح ثالث أفضل هداف برتغالي في الدوري الإيطالي برصيد 20 هدفا بعد كريستيانو رونالدو (81) وروي كوستا (42).

في الشوط الثاني ضغط أودينيزي بقوة على ميلان مستغلا تراجع الأخير لمنتصف ملعبه.

في الدقيقة 66 وبعد دقيقة واحدة من المشاركة كبديل استطاع ديستني أودوجي أن يسجل هدف التعادل بعدما حوّل مقصية روبرتو بيريرا في الشباك.

لياو كاد أن يسجل هدف الفوز لميلان بعدما تلقى بيينة رائعة من براهيم دياز ورواغ الحارس بعدما مرر الكرة من فوق رأسه لكن المدافع شتت برأسية قبل أن تسكن الكرة الشباك في الدقيقة 76.

ضغط ميلان على دفاع أودينيزي بحثا عن الفوز، وكاد دولوفيو أن يسجل هدفا قاتلا للضيوف لكن مايك مينيان كان له بالمرصاد وأبعد تسديدته لركنية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

بعد دقيقة أطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تفويت ميلان لفرصة جديدة للابتعاد في صدارة الدوري الإيطالي.