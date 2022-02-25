خبر في الجول - فحوصات إضافية لـ بانون وكوكا.. وإعلان النتائج الأحد المقبل

يخضع ثنائي الأهلي بدر بانون وأحمد نبيل كوكا لمزيد من الفحوصات لتحديد موعد العودة للتدريبات ومدى تطور الحالة الصحية.

وعاني الثنائي من مضاعفات فيروس كورونا، وغاب عن الأهلي منذ بداية العام الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فأن نتائج الثنائي تحت الدراسة في الوقت الذي طالب الأطباء المتابعين لحالته إجراء مزيد من الفحوصات بعيدا عن الأشعة.

ومن المنتظر أن يتم إعلان النتائج النهائية وتطور حالة الثنائي يوم الأحد المقبل وتحديد موعد العودة للتدريبات.

وشارك بانون مع الأهلي مباراة السوبر الإفريقي ضد الرجاء المغربي، ومن ثم تعرض للمضاعفات أثناء تواجده مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا 2021.

بينما أصيب كوكا بكورونا وعانى من المضاعفات أثناء مشاركة الأهلي في كأس الرابطة المصرية.

ويستعد الأهلي للقاء صنداونز في الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 8 مباريات بفارق نقطة عن بيراميدز المتصدر.