كرة سلة - السنغال تفوز على مصر 75-57 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

الجمعة، 25 فبراير 2022 - 21:44

كتب : FilGoal

مصر - السنغال كرة سلة

خسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره السنغالي بنتيجة 75-57 ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

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واستطاع منتخب السنغال أن يتفوق على منتخب مصر في جميع فترات المباراة.

فانتهى الربع الأول للسنغال بنتيجة 16-11، ثم 21-15 في الربع الثاني.

منتخب مصر قلص الفارق في الربع الثالث بنتيجة 17-14، لكن السنغال عادت في الربع الثالث ووسعت الفارق بالفوز 24-14.

لتنتهي المباراة بفوز السنغال بنتيجة 75-57.

ويلتقي منتخب مصر غدا السبت مع نظيره الكيني في الثانية ظهرا.

وكانت كينيا قد خسرت من الكونغو الديموقراطية بنتيجة 56-66.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.

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