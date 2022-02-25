كرة سلة - السنغال تفوز على مصر 75-57 في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

خسر منتخب مصر مباراته الأولى أمام نظيره السنغالي بنتيجة 75-57 ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الرابعة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من: السنغال وكينيا والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة للمرحلة الثانية والأخيرة من التصفيات.

واستطاع منتخب السنغال أن يتفوق على منتخب مصر في جميع فترات المباراة.

فانتهى الربع الأول للسنغال بنتيجة 16-11، ثم 21-15 في الربع الثاني.

منتخب مصر قلص الفارق في الربع الثالث بنتيجة 17-14، لكن السنغال عادت في الربع الثالث ووسعت الفارق بالفوز 24-14.

لتنتهي المباراة بفوز السنغال بنتيجة 75-57.

ويلتقي منتخب مصر غدا السبت مع نظيره الكيني في الثانية ظهرا.

وكانت كينيا قد خسرت من الكونغو الديموقراطية بنتيجة 56-66.

وضمت القائمة 14 لاعبا وجاءت على النحو التالي:

أحمد عادل "دولا" - يوسف شوشة - هيثم كمال - أحمد أبو العلا "بيبو" - إيهاب أمين - عمر طارق - عمرو الجندي - عمرو زهران - أنس أسامة - عمر هشام - وليد عبد الجواد - يوسف شحاتة - خالد عبد الناصر - محمد يونس.

وتقام المباريات خلال الفترة من 25 وحتى 27 من شهر فبراير الجاري، على أن يواجه المنتخب مصر نظيره السنغال، ثم يلعب أمام كينيا، ويختتم مبارياته بمواجهة الكونغو الديمقراطية.